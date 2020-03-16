В Архангельске вынесли приговор каннибалу, убившему трех человек

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Суд приговорил мужчину в Суд приговорил мужчину в Архангельске к пожизненному заключению в колонии строгого режима за то, что он убил и частично съел трёх знакомых, сообщается на сайте СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, пожизненное получил ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение двух убийств, 51-летний житель Архангельска. По данным следствия, с марта 2016 года по март 2017 года в различных районах города обвиняемый убил трёх знакомых мужчин - после употребления спиртных напитков он нанёс им, спящим, ножевые ранения.

В ведомстве рассказали, что до начала расследования об убийствах не было известно: никто об их исчезновении либо утрате родственных связей не заявлял. Чтобы опознать обнаруженные фрагменты тел, пришлось провести множество сложных экспертиз. Помимо каннибализма обвиняемый регулярно убивал и употреблял в пищу кошек, собак и других мелких животных и птиц, костные останки которых были обнаружены следователями вместе с человеческими.

"Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным и незаслуживающим снисхождения. Сегодня на основании вердикта присяжных судом вынесен приговор, которым подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Судебно-медицинская экспертиза признала мужчину вменяемым. Отмечается, что убив одну из своих жертв, он стал жить в его квартире. А родителям убитого он рассказывал о том, что их сын якобы уехал на заработки в другой город, а ему сдал квартиру. Эту же версию он уверенно выдвигал и сотрудникам полиции, разыскивавшим пропавшего.