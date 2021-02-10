https://ria.ru/20210210/prigovor-1596773339.html

На Урале главу секты, член которой убил сына, отправили на лечение

На Урале главу секты, член которой убил сына, отправили на лечение

Свердловский областной суд в среду отправил на принудительное лечение руководителя секты "Ученики Христа" Земфиру Гайнуллину, обвиняемую в пособничестве... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T10:01

2021-02-10T10:01

2021-02-10T13:24

религия и мировоззрение

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Свердловский областной суд в среду отправил на принудительное лечение руководителя секты "Ученики Христа" Земфиру Гайнуллину, обвиняемую в пособничестве убийства ребенка, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.Тело девятилетнего мальчика нашли утром 28 ноября 2019 года в Чкаловском районе Екатеринбурга. По данным СМИ, убийство ребенка совершил отец, который хотел изгнать из него бесов, а глава секты "Ученики Христа", в которой, предположительно, состояли родители мальчика, Земфира Гайнуллина якобы пыталась воскресить ребенка и помогла скрыть его тело. Следственный комитет позднее опроверг данные СМИ об убийстве ребенка в ходе ритуала экзорцизма: по данным СК, мотив был более прозаическим – "личная неприязнь"."Постановлением суда указанной фигурантке назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.Всего Гайнуллина обвинялась по восьми статьям УК РФ, среди которых создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, подстрекательство к истязанию несовершеннолетних и пособничество в убийстве малолетнего с особой жестокостью.По данным следствия, женщина создала секту, деятельность которой была сопряжена с насилием и иным причинением вреда здоровью людей. В соответствии с учением женщина требовала от родителей подвергать детей телесным наказаниям за нарушение установленного ею порядка. Один из участников ее секты Иван Казанцев в свою очередь, следуя учению, систематически наносил своим сыновьям, 2005 и 2010 годов рождения, побои, совершал иные насильственные действия, после чего убил младшего мальчика. На прошлой неделе суд также освободил его от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение.

https://ria.ru/20191203/1561868034.html

чкаловский район

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новости - религия и мировоззрение, свердловский областной суд, чкаловский район, екатеринбург, происшествия