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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210205/sekta-1596200710.html
Члена секты, обвиняемого в убийстве сына на Урале, отправили на лечение
Члена секты, обвиняемого в убийстве сына на Урале, отправили на лечение
Свердловский областной суд в пятницу освободил от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение члена секты "Ученики Христа" Ивана Казанцева,... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T16:25
2021-02-05T16:25
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Свердловский областной суд в пятницу освободил от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение члена секты "Ученики Христа" Ивана Казанцева, обвиняемого в истязании и убийстве сына.Тело девятилетнего мальчика нашли утром 28 ноября 2019 года в Чкаловском районе Екатеринбурга. По данным СМИ, убийство ребенка совершил отец, который хотел изгнать из него бесов, а глава секты "Ученики Христа", в которой, предположительно, состояли родители мальчика, Земфира Гайнуллина якобы пыталась воскресить ребенка и помогла скрыть его тело. Следственный комитет позднее опроверг данные СМИ об убийстве ребенка в ходе ритуала экзорцизма: по данным СК, мотив был более прозаическим – "личная неприязнь".По оглашенным судьей данным, Казанцев освобожден от уголовной ответственности за совершенные в состоянии невменяемости преступления, предусмотренные частью 3 статьи 239 (Участие в деятельности организации, посягающей на личность и права граждан), пунктами "а, г" части 2 статьи 117 (Истязание в отношении двух или более лиц), статьи 156 (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), пунктами "в, д" части 2 статьи 105 (Убийство малолетнего с особой жестокостью), части 1 статьи 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)."Применить к Казанцеву принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации специализированного типа с интенсивным наблюдением", - объявил судья. Трансляция заседания велась на странице суда в соцсети "ВКонтакте".Помимо этого, уголовное преследование в отношении Казанцева по части 1 статьи 325 УК РФ (Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов) прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.По данным прокуратуры, Гайнуллина создала секту, деятельность которой была сопряжена с насилием и иным причинением вреда здоровью людей. В соответствии с учением, оправдывающим необходимость телесного наказания детей, женщина требовала от родителей, находившихся в религиозном объединении, подвергать детей телесным наказаниям за нарушение установленного ею порядка. Казанцев, в свою очередь, следуя учению, систематически наносил своим сыновьям, 2005 и 2010 годов рождения, побои, а также совершал иные насильственные действия.
https://realty.ria.ru/20210204/vissarion-1596003733.html
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новости - религия и мировоззрение, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург

Члена секты, обвиняемого в убийстве сына на Урале, отправили на лечение

16:25 05.02.2021
 
© РИА НовостиГлава секты "Ученики Христа" Земфира Гайнуллина в зале суда
Глава секты Ученики Христа Земфира Гайнуллина в зале суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Свердловский областной суд в пятницу освободил от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение члена секты "Ученики Христа" Ивана Казанцева, обвиняемого в истязании и убийстве сына.
Тело девятилетнего мальчика нашли утром 28 ноября 2019 года в Чкаловском районе Екатеринбурга. По данным СМИ, убийство ребенка совершил отец, который хотел изгнать из него бесов, а глава секты "Ученики Христа", в которой, предположительно, состояли родители мальчика, Земфира Гайнуллина якобы пыталась воскресить ребенка и помогла скрыть его тело. Следственный комитет позднее опроверг данные СМИ об убийстве ребенка в ходе ритуала экзорцизма: по данным СК, мотив был более прозаическим – "личная неприязнь".
По оглашенным судьей данным, Казанцев освобожден от уголовной ответственности за совершенные в состоянии невменяемости преступления, предусмотренные частью 3 статьи 239 (Участие в деятельности организации, посягающей на личность и права граждан), пунктами "а, г" части 2 статьи 117 (Истязание в отношении двух или более лиц), статьи 156 (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), пунктами "в, д" части 2 статьи 105 (Убийство малолетнего с особой жестокостью), части 1 статьи 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
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"Применить к Казанцеву принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации специализированного типа с интенсивным наблюдением", - объявил судья. Трансляция заседания велась на странице суда в соцсети "ВКонтакте".
Помимо этого, уголовное преследование в отношении Казанцева по части 1 статьи 325 УК РФ (Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов) прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
По данным прокуратуры, Гайнуллина создала секту, деятельность которой была сопряжена с насилием и иным причинением вреда здоровью людей. В соответствии с учением, оправдывающим необходимость телесного наказания детей, женщина требовала от родителей, находившихся в религиозном объединении, подвергать детей телесным наказаниям за нарушение установленного ею порядка. Казанцев, в свою очередь, следуя учению, систематически наносил своим сыновьям, 2005 и 2010 годов рождения, побои, а также совершал иные насильственные действия.
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