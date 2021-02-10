https://ria.ru/20210210/prigovor-1596772513.html
Суд получил три жалобы на приговор срочнику Шамсутдинову
Суд получил три жалобы на приговор срочнику Шамсутдинову
Защита солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного на 24,5 года за расстрел сослуживцев в воинской части Забайкальского края, и представитель потерпевших... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T09:48
2021-02-10T09:48
2021-02-10T09:48
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рамиль шамсутдинов
стрельба в военной части в забайкалье
главное военное следственное управление
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 10 фев – РИА Новости. Защита солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного на 24,5 года за расстрел сослуживцев в воинской части Забайкальского края, и представитель потерпевших подали три жалобы на приговор, сообщили РИА Новости во Втором восточном окружном военном суде в Чите.Второй восточный окружной военный суд 21 января приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима и частично удовлетворил иски потерпевших - в сумме на 9,8 миллиона рублей. Обвинение просило 25 лет лишения свободы."В суд поступили три жалобы: от двух защитников Шамсутдинова и от представителя потерпевших. Вернули жалобу одного из адвокатов Шамсутдинова. Ждем возражений и исправленную жалобу", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что представитель потерпевших жалуется на мягкость приговора, защита осужденного - на суровость наказания.Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. По данным Главного военного следственного управления СК РФ, срочник вину признал, проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила.
https://ria.ru/20210121/prigovor-1593999957.html
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россия, рамиль шамсутдинов, стрельба в военной части в забайкалье, главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, чита, происшествия