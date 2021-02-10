https://ria.ru/20210210/prigovor-1596772513.html

Суд получил три жалобы на приговор срочнику Шамсутдинову

Суд получил три жалобы на приговор срочнику Шамсутдинову

Защита солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного на 24,5 года за расстрел сослуживцев в воинской части Забайкальского края, и представитель потерпевших... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T09:48

2021-02-10T09:48

2021-02-10T09:48

россия

рамиль шамсутдинов

стрельба в военной части в забайкалье

главное военное следственное управление

следственный комитет россии (ск рф)

забайкальский край

чита

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586067571_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_ff37077eed876a6a55b239279e6b8c9b.jpg

КРАСНОЯРСК, 10 фев – РИА Новости. Защита солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного на 24,5 года за расстрел сослуживцев в воинской части Забайкальского края, и представитель потерпевших подали три жалобы на приговор, сообщили РИА Новости во Втором восточном окружном военном суде в Чите.Второй восточный окружной военный суд 21 января приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима и частично удовлетворил иски потерпевших - в сумме на 9,8 миллиона рублей. Обвинение просило 25 лет лишения свободы."В суд поступили три жалобы: от двух защитников Шамсутдинова и от представителя потерпевших. Вернули жалобу одного из адвокатов Шамсутдинова. Ждем возражений и исправленную жалобу", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что представитель потерпевших жалуется на мягкость приговора, защита осужденного - на суровость наказания.Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. По данным Главного военного следственного управления СК РФ, срочник вину признал, проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила.

https://ria.ru/20210121/prigovor-1593999957.html

россия

забайкальский край

чита

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, рамиль шамсутдинов, стрельба в военной части в забайкалье, главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, чита, происшествия