https://ria.ru/20210210/prichiny-1596774139.html

В Новосибирской области проверят причины отключения отопления в домах

В Новосибирской области проверят причины отключения отопления в домах

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку после отключения в среду от теплоснабжения из-за аварии на теплотрассе сразу 105 домов и трех школ в... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T10:06

2021-02-10T10:06

2021-02-10T10:20

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

куйбышев

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости. Прокуратура Новосибирской области организовала проверку после отключения в среду от теплоснабжения из-за аварии на теплотрассе сразу 105 домов и трех школ в городе Куйбышев, сообщает ведомство.По данным ГУМЧС по Новосибирской области, информация о том, что в Куйбышеве в результате дефекта на теплотрассе диаметром 300 мм произошло отключение от теплоснабжения 105 домов (85 частных и 20 многоквартирных), а также трех школ и колледжа поступила рано утром в среду. В школах были отменены занятия.В надзорном ведомстве отметили, что в ходе проверки прокуроры дадут оценку действиям чиновников и эксплуатирующих организаций по обеспечению соблюдения прав граждан на получение коммунальной услуги. При наличии оснований в прокуратуре обещают принять исчерпывающие меры реагирования.В главке МЧС уточнили, что теплоноситель из системы отопления не сливался. По состоянию на 12.00 (08.00 мск) на все объекты уже налажена подача тепла через обратную трубу. Таким образом теплоснабжение будет обеспечено до полной ликвидации аварии. Место дефекта уже обнаружено, ведется откачка воды и подготовка к земляным работам в районе места повреждения трубопровода.

https://realty.ria.ru/20210209/chelyabinsk-1596617736.html

https://ria.ru/20210208/moroz-1596581559.html

куйбышев

новосибирская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), куйбышев, новосибирская область, происшествия