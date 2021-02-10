https://ria.ru/20210210/prichina-1596765795.html

Названа предварительная причина пожара в вечерней школе в Горно-Алтайске

Названа предварительная причина пожара в вечерней школе в Горно-Алтайске

Вечерняя школа Горно-Алтайска могла загореться из-за нарушения правил безопасности при использовании обогревателей, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T08:28

2021-02-10T08:28

2021-02-10T10:27

олег хорохордин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика алтай

горно-алтайск

происшествия

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БАРНАУЛ, 10 фев - РИА Новости. Вечерняя школа Горно-Алтайска могла загореться из-за нарушения правил безопасности при использовании обогревателей, сообщает пресс-служба правительства республики Алтай.Известно, что сообщение о пожаре в МЧС поступило в 9.26 часов (5.26 мск). До прибытия первого подразделения были эвакуированы 102 человека, из которых 80 – дети. "Пожару был присвоен второй ранг сложности, в тушении задействованы 36 человек и 10 единиц техники, пострадавших и погибших нет", - уточняет пресс-служба.Ранее сообщалось, что пожар произошел в вечерней школе по адресу улица Бориса Головина, 6 на площади 200 квадратных метров, эвакуированы были более 100 человек. Чуть более часа с момента вызова потребовалось спасателям, чтобы локализовать возгорание.Глава республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что ученики вечерней школы продолжат обучение в других учреждениях города.Двухэтажное деревянное здание вечерней общеобразовательной школы Горно-Алтайска было построено в 1934 году. По данным на начало 2021 года, там обучаются 195 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210209/pozhar-1596622714.html

республика алтай

горно-алтайск

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олег хорохордин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика алтай, горно-алтайск, происшествия