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В Госдуме оценили предупреждение Германии о "Северном потоке — 2"
В Госдуме оценили предупреждение Германии о "Северном потоке — 2"
Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских в беседе с телеканалом RT согласился с мнением главы МИД Германии Хайко Мааса, завившего об опасности отказа от... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T22:55
2021-02-10T22:55
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
хайко маас
игорь ананских
мид германии
госдума рф
германия
европа
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских в беседе с телеканалом RT согласился с мнением главы МИД Германии Хайко Мааса, завившего об опасности отказа от строительства "Северного потока — 2"."Данный газопровод — большое благо для Европы. Безусловно, все это понимают, просто одни об этом говорят, а другие не говорят", — отметил парламентарий.Ананских также подчеркнул, что газопровод положительно влияет на европейский бизнес-сектор, и заявления Мааса продиктованы прежде всего заботой о предпринимателях в своей стране."Министр иностранных дел Германии думает о своем народе, о своих предпринимателях, чтобы им лучше жилось, чего не скажешь о других чиновниках других государств", — подытожил он.Ранее Хайко Маас отметил, что политики, призывающие к принципиальному отказу от "Северного потока — 2", должны осознавать "геостратегические последствия" подобного решения. Он также назвал ошибочной стратегию ряда европейских политиков, провоцирующих противостояние Запада и России.
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, хайко маас, игорь ананских, мид германии, госдума рф, германия, европа, экономика

В Госдуме оценили предупреждение Германии о "Северном потоке — 2"

22:55 10.02.2021
 
© AP Photo / dpa / Stefan SauerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© AP Photo / dpa / Stefan Sauer
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских в беседе с телеканалом RT согласился с мнением главы МИД Германии Хайко Мааса, завившего об опасности отказа от строительства "Северного потока — 2".
"Данный газопровод — большое благо для Европы. Безусловно, все это понимают, просто одни об этом говорят, а другие не говорят", — отметил парламентарий.
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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Spiegel предрек руины в Европе в случае остановки "Северного потока — 2"
Ананских также подчеркнул, что газопровод положительно влияет на европейский бизнес-сектор, и заявления Мааса продиктованы прежде всего заботой о предпринимателях в своей стране.
"Министр иностранных дел Германии думает о своем народе, о своих предпринимателях, чтобы им лучше жилось, чего не скажешь о других чиновниках других государств", — подытожил он.
Ранее Хайко Маас отметил, что политики, призывающие к принципиальному отказу от "Северного потока — 2", должны осознавать "геостратегические последствия" подобного решения. Он также назвал ошибочной стратегию ряда европейских политиков, провоцирующих противостояние Запада и России.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Хайко МаасИгорь АнанскихМИД ГерманииГосдума РФГерманияЕвропаЭкономика
 
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