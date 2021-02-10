https://ria.ru/20210210/preduprezhdenie-1596913370.html

В Госдуме оценили предупреждение Германии о "Северном потоке — 2"

В Госдуме оценили предупреждение Германии о "Северном потоке — 2"

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских в беседе с телеканалом RT согласился с мнением главы МИД Германии Хайко Мааса, завившего об опасности отказа от... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T22:55

2021-02-10T22:55

2021-02-10T22:55

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских в беседе с телеканалом RT согласился с мнением главы МИД Германии Хайко Мааса, завившего об опасности отказа от строительства "Северного потока — 2"."Данный газопровод — большое благо для Европы. Безусловно, все это понимают, просто одни об этом говорят, а другие не говорят", — отметил парламентарий.Ананских также подчеркнул, что газопровод положительно влияет на европейский бизнес-сектор, и заявления Мааса продиктованы прежде всего заботой о предпринимателях в своей стране."Министр иностранных дел Германии думает о своем народе, о своих предпринимателях, чтобы им лучше жилось, чего не скажешь о других чиновниках других государств", — подытожил он.Ранее Хайко Маас отметил, что политики, призывающие к принципиальному отказу от "Северного потока — 2", должны осознавать "геостратегические последствия" подобного решения. Он также назвал ошибочной стратегию ряда европейских политиков, провоцирующих противостояние Запада и России.

https://ria.ru/20210210/ruiny-1596846159.html

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