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РКН предложил обязать ИТ-компании создавать представительства в России
РКН предложил обязать ИТ-компании создавать представительства в России
Роскомнадзор предлагает законодательно обязать зарубежные интернет-компании, работающие в России, создать представительства в РФ, сообщил замглавы ведомства... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T19:38
2021-02-10T19:38
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Роскомнадзор предлагает законодательно обязать зарубежные интернет-компании, работающие в России, создать представительства в РФ, сообщил замглавы ведомства Милош Вагнер.Он отметил, что на сегодня в России фактически нет представительств иностранных интернет-площадок, которые отвечали бы на запросы Роскомнадзора."Поэтому первое предложение – подумать над созданием какого-то регулирования, которое позволило бы создать полноценные представительства", - сказал замглавы Роскомнадзора.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

РКН предложил обязать ИТ-компании создавать представительства в России

19:38 10.02.2021
 
© Фото : Unsplash/Hello I'm NikПриложение Youtube на экране смартфона
Приложение Youtube на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото : Unsplash/Hello I'm Nik
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Роскомнадзор предлагает законодательно обязать зарубежные интернет-компании, работающие в России, создать представительства в РФ, сообщил замглавы ведомства Милош Вагнер.
Он отметил, что на сегодня в России фактически нет представительств иностранных интернет-площадок, которые отвечали бы на запросы Роскомнадзора.
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"Все наши требования, уведомления, письма и прочую корреспонденцию мы отправляем в зарубежные юрисдикции – как правило, в США, Великобританию. Соответственно, и рассматривают все наши уведомления именно по праву тех государств. Иногда даже просто руководствуясь внутренними убеждениями, своими правилами работы площадки", - сказал Вагнер на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

"Поэтому первое предложение – подумать над созданием какого-то регулирования, которое позволило бы создать полноценные представительства", - сказал замглавы Роскомнадзора.
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
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