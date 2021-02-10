РКН предложил обязать ИТ-компании создавать представительства в России

"Все наши требования, уведомления, письма и прочую корреспонденцию мы отправляем в зарубежные юрисдикции – как правило, в США, Великобританию. Соответственно, и рассматривают все наши уведомления именно по праву тех государств. Иногда даже просто руководствуясь внутренними убеждениями, своими правилами работы площадки", - сказал Вагнер на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.