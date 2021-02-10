https://ria.ru/20210210/predstavitelstvo-1596896050.html
РКН предложил обязать ИТ-компании создавать представительства в России
РКН предложил обязать ИТ-компании создавать представительства в России
Роскомнадзор предлагает законодательно обязать зарубежные интернет-компании, работающие в России, создать представительства в РФ, сообщил замглавы ведомства... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T19:38
2021-02-10T19:38
2021-02-10T19:38
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Роскомнадзор предлагает законодательно обязать зарубежные интернет-компании, работающие в России, создать представительства в РФ, сообщил замглавы ведомства Милош Вагнер.Он отметил, что на сегодня в России фактически нет представительств иностранных интернет-площадок, которые отвечали бы на запросы Роскомнадзора."Поэтому первое предложение – подумать над созданием какого-то регулирования, которое позволило бы создать полноценные представительства", - сказал замглавы Роскомнадзора.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество