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Туризм
https://ria.ru/20210210/praga-1596686813.html
Из-за пандемии Прага потеряла более чем 90 процентов иностранных туристов
Из-за пандемии Прага потеряла более чем 90 процентов иностранных туристов
Число иностранных туристов, посетивших Прагу в 2020 году, из-за пандемии COVID-19 и последовавших за ней ограничительных мер упало на 93 процента, сообщает... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:51
2021-02-10T11:51
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ПРАГА, 10 фев – РИА Новости. Число иностранных туристов, посетивших Прагу в 2020 году, из-за пандемии COVID-19 и последовавших за ней ограничительных мер упало на 93 процента, сообщает Чешское статистическое управление."Из-за пандемии в Чехии в 2020 году побывало на 51 процент путешественников меньше, чем в 2019 году, их общее число составило 10,8 миллиона человек. Наибольшие потери пришлись на Прагу, где число гостей снизилось на 93 процента, или на 1,9 миллиона человек", — говорится в сообщении.Отмечается, что турпоток в Чехию неизменно рос более чем десять лет. В частности, ночь на 1 января 2020 года, до начала пандемии, в Праге встретили более миллиона зарубежных гостей. Противопандемические меры резко отрицательно сказались на деятельности всех отраслей, связанных с путешествиями: объемы продаж турфирм снизились на 76 процентов, гостиниц и пенсионов – на 56 процентов, а авиакомпаний – на 69 процентов.Наибольшее число туристов в 2020 году прибыли в Чехию из соседней Германии, но их было лишь 819 тысяч человек, что на 60 процентов меньше, чем в предыдущем году. Число гостей из Польши составило 287 тысяч (минус 57 процентов), из Словакии – 274 тысячи (минус 62 процента). Потери гостей из отдаленных государств оказались значительно большими: в частности, из Китая в прошлом году в Чехию приехало на 74 процентов меньше туристов, чем годом ранее.
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, польша, германия, китай, чехия, словакия, прага

Из-за пандемии Прага потеряла более чем 90 процентов иностранных туристов

11:51 10.02.2021
 
© AP Photo / Petr David JosekЖенщина в маске на Карловом мосту в Праге
Женщина в маске на Карловом мосту в Праге - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© AP Photo / Petr David Josek
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ПРАГА, 10 фев – РИА Новости. Число иностранных туристов, посетивших Прагу в 2020 году, из-за пандемии COVID-19 и последовавших за ней ограничительных мер упало на 93 процента, сообщает Чешское статистическое управление.
"Из-за пандемии в Чехии в 2020 году побывало на 51 процент путешественников меньше, чем в 2019 году, их общее число составило 10,8 миллиона человек. Наибольшие потери пришлись на Прагу, где число гостей снизилось на 93 процента, или на 1,9 миллиона человек", — говорится в сообщении.
Отмечается, что турпоток в Чехию неизменно рос более чем десять лет. В частности, ночь на 1 января 2020 года, до начала пандемии, в Праге встретили более миллиона зарубежных гостей. Противопандемические меры резко отрицательно сказались на деятельности всех отраслей, связанных с путешествиями: объемы продаж турфирм снизились на 76 процентов, гостиниц и пенсионов – на 56 процентов, а авиакомпаний – на 69 процентов.
Наибольшее число туристов в 2020 году прибыли в Чехию из соседней Германии, но их было лишь 819 тысяч человек, что на 60 процентов меньше, чем в предыдущем году. Число гостей из Польши составило 287 тысяч (минус 57 процентов), из Словакии – 274 тысячи (минус 62 процента).
Потери гостей из отдаленных государств оказались значительно большими: в частности, из Китая в прошлом году в Чехию приехало на 74 процентов меньше туристов, чем годом ранее.
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