https://ria.ru/20210210/praga-1596686813.html

Из-за пандемии Прага потеряла более чем 90 процентов иностранных туристов

Из-за пандемии Прага потеряла более чем 90 процентов иностранных туристов

Число иностранных туристов, посетивших Прагу в 2020 году, из-за пандемии COVID-19 и последовавших за ней ограничительных мер упало на 93 процента, сообщает... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T11:51

2021-02-10T11:51

2021-02-10T11:51

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ПРАГА, 10 фев – РИА Новости. Число иностранных туристов, посетивших Прагу в 2020 году, из-за пандемии COVID-19 и последовавших за ней ограничительных мер упало на 93 процента, сообщает Чешское статистическое управление."Из-за пандемии в Чехии в 2020 году побывало на 51 процент путешественников меньше, чем в 2019 году, их общее число составило 10,8 миллиона человек. Наибольшие потери пришлись на Прагу, где число гостей снизилось на 93 процента, или на 1,9 миллиона человек", — говорится в сообщении.Отмечается, что турпоток в Чехию неизменно рос более чем десять лет. В частности, ночь на 1 января 2020 года, до начала пандемии, в Праге встретили более миллиона зарубежных гостей. Противопандемические меры резко отрицательно сказались на деятельности всех отраслей, связанных с путешествиями: объемы продаж турфирм снизились на 76 процентов, гостиниц и пенсионов – на 56 процентов, а авиакомпаний – на 69 процентов.Наибольшее число туристов в 2020 году прибыли в Чехию из соседней Германии, но их было лишь 819 тысяч человек, что на 60 процентов меньше, чем в предыдущем году. Число гостей из Польши составило 287 тысяч (минус 57 процентов), из Словакии – 274 тысячи (минус 62 процента). Потери гостей из отдаленных государств оказались значительно большими: в частности, из Китая в прошлом году в Чехию приехало на 74 процентов меньше туристов, чем годом ранее.

https://ria.ru/20210209/vizy-1596512520.html

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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, польша, германия, китай, чехия, словакия, прага