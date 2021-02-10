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В Петербурге загорелся производственный цех
В Петербурге загорелся производственный цех
Производственный цех горит на Выборгском шоссе в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T10:57
2021-02-10T10:57
2021-02-10T11:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Производственный цех горит на Выборгском шоссе в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС."В 10.00 поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгское шоссе, 232. В 10.14 ранг пожара был повышен до номера 2. Горит производственный цех со складом", - говорится в сообщении.Позже МЧС сообщило, что цех горит на площади 1,5 тысячи кв метров."Размеры здания 15 на 100 метров, горит по всей площади. Есть угроза распространения на соседнее административное здание", - говорится в сообщении. МЧС добавили, что к ликвидации пожара привлечены 56 человек и 14 единиц техники."Пожар локализован в 11.14. В 11.33 – отказ от второго повышенного номера", - говорится в сообщении.
санкт-петербург
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Огонь и клубы дыма поднимаются над складом в Санкт-Петербурге
Склад пиломатериалов загорелся на Выборгском шоссе на севере Питера. Площадь пожара — 1,5 тысячи кв. м.
2021-02-10T10:57
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PT1M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости.
Производственный цех горит на Выборгском шоссе в Петербурге
, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"В 10.00 поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгское шоссе, 232. В 10.14 ранг пожара был повышен до номера 2. Горит производственный цех со складом", - говорится в сообщении.
Позже МЧС
сообщило, что цех горит на площади 1,5 тысячи кв метров.
"Размеры здания 15 на 100 метров, горит по всей площади. Есть угроза распространения на соседнее административное здание", - говорится в сообщении.
МЧС добавили, что к ликвидации пожара привлечены 56 человек и 14 единиц техники.
"Пожар локализован в 11.14. В 11.33 – отказ от второго повышенного номера", - говорится в сообщении.