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В Петербурге загорелся производственный цех

В Петербурге загорелся производственный цех

Производственный цех горит на Выборгском шоссе в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T10:57

2021-02-10T10:57

2021-02-10T11:53

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Производственный цех горит на Выборгском шоссе в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС."В 10.00 поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгское шоссе, 232. В 10.14 ранг пожара был повышен до номера 2. Горит производственный цех со складом", - говорится в сообщении.Позже МЧС сообщило, что цех горит на площади 1,5 тысячи кв метров."Размеры здания 15 на 100 метров, горит по всей площади. Есть угроза распространения на соседнее административное здание", - говорится в сообщении. МЧС добавили, что к ликвидации пожара привлечены 56 человек и 14 единиц техники."Пожар локализован в 11.14. В 11.33 – отказ от второго повышенного номера", - говорится в сообщении.

санкт-петербург

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2021

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Огонь и клубы дыма поднимаются над складом в Санкт-Петербурге Склад пиломатериалов загорелся на Выборгском шоссе на севере Питера. Площадь пожара — 1,5 тысячи кв. м. 2021-02-10T10:57 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия