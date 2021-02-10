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Посол в Германии раскритиковал санкции против "Северного потока — 2"
Посол в Германии раскритиковал санкции против "Северного потока — 2"
Германия твердо привержена строительству газопровода "Северный поток 2", а санкции против него нелегитимны, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T17:57
2021-02-10T18:09
россия
северный поток — 2
германия
в мире
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Германия твердо привержена строительству газопровода "Северный поток 2", а санкции против него нелегитимны, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что власти Германии находятся в контакте с администрацией США в связи с возможными санкциями против "Северного потока 2", но это закрытые переговоры."Правительство ФРГ пока твердо придерживается прежних принципов и выступает за строительство "Северного потока", который отвечает интересам и Германии, да и всей Европы в плане обеспечения энергобезопасности и энергоэффективности", - сказал Нечаев в эфире телеканала "Россия 24"."Что касается санкций, которые наши заокеанские коллеги используют в качестве шантажа и угроз, давления, то они противоправны и встречают в Германии самую негативную реакцию", - добавил посол."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
https://radiosputnik.ria.ru/20210209/sevpotok-1596742124.html
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россия, северный поток — 2, германия, в мире

Посол в Германии раскритиковал санкции против "Северного потока — 2"

17:57 10.02.2021 (обновлено: 18:09 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Германия твердо привержена строительству газопровода "Северный поток 2", а санкции против него нелегитимны, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что власти Германии находятся в контакте с администрацией США в связи с возможными санкциями против "Северного потока 2", но это закрытые переговоры.
Строительство газопровода в территориальных водах Германии - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 21:01Сказано в эфире
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"Правительство ФРГ пока твердо придерживается прежних принципов и выступает за строительство "Северного потока", который отвечает интересам и Германии, да и всей Европы в плане обеспечения энергобезопасности и энергоэффективности", - сказал Нечаев в эфире телеканала "Россия 24".
"Что касается санкций, которые наши заокеанские коллеги используют в качестве шантажа и угроз, давления, то они противоправны и встречают в Германии самую негативную реакцию", - добавил посол.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
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