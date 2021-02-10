https://ria.ru/20210210/potok-1596853000.html

ФРГ опровергла сообщения о "выкупе" санкций США по "Северному потоку — 2"

ФРГ опровергла сообщения о "выкупе" санкций США по "Северному потоку — 2"

Министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце опровергла сообщения о миллиардной "сделке" с США по "Северному потоку 2", отметив, что никакой "грязной сделки" нет. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T16:19

2021-02-10T16:19

2021-02-10T18:08

россия

allseas

олаф шольц

nord stream 2 ag

минфин фрг

северный поток — 2

мартин шульц

украина

в мире

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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце опровергла сообщения о миллиардной "сделке" с США по "Северному потоку 2", отметив, что никакой "грязной сделки" нет.В сентябре прошлого года сообщалось, что министр финансов ФРГ Олаф Шольц якобы предлагал США сделку. Германия якобы могла вложить миллиард евро в индустрию сжиженного газа в США в обмен на уступку Вашингтона по проекту "Северный поток 2", которая бы позволила закончить его и эксплуатировать без санкционного давления США. В минфине тогда не комментировали сообщения СМИ с этой информацией, ссылаясь в том числе на секретность переговоров. Очередной виток дискуссии вокруг этой истории спровоцировала экологическая организация Deutsche Umwelthilfe, которая активно выступает против проекта и накануне опубликовала документ, который якобы направил минфин ФРГ в США с соответствующим предложением.В ответ на реплику другого депутата, что существование "сделки" подтверждает обнародованный Deutsche Umwelthilfe документ, министр заявила: "Письма, которые одно правительство направляет другому, согласовываются, разумеется, в правительстве, но нет сделки, которую вы описываете".Шульце отвергла дальнейшую критику в адрес проекта, касающуюся обеспокоенности "Зеленых" о его соответствии политике защиты климата. "Мы все едины в том, что мы хотим покончить с использованием угля и ядерной энергетики, мы спишем АЭС. Это значит, что для переходного периода нам нужен будет газ", - пояснила министр.По ее словам, последние научные данные показывают, что газ будет необходим Германии "примерно до 2040 года". "Но на это время нам нужен газ и нужно много источников, чтобы мы могли предоставлять потребителям наиболее благоприятные условия. Я считаю это верным путем и мы можем это обеспечить только использованием газа, а альтернативы – ядерная энергия из Франции или энергопоставки из Польши – не могут. Какой смысл останавливать согласованный проект, платить за это миллиарды, чтобы только не завершать трубопровод? Решающее значение имеет только то, сколько в конце концов мы будем использовать газа. Мы пытаемся снижать это (потребление газа), мы делает это со всеми ископаемыми источниками, мы делаем это с углем, мы спишем АЭС, но нам нужен газ на переходный период. Если у вас есть альтернатива этому – давайте обсудим это. Исследования говорят, что нам нужен газ на переходный период", - добавила она."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html

https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html

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россия, allseas, олаф шольц, nord stream 2 ag, минфин фрг, северный поток — 2, мартин шульц, украина, в мире, германия, сша