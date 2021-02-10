ФРГ опровергла сообщения о "выкупе" санкций США по "Северному потоку — 2"
16:19 10.02.2021 (обновлено: 18:08 10.02.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце опровергла сообщения о миллиардной "сделке" с США по "Северному потоку 2", отметив, что никакой "грязной сделки" нет.
В сентябре прошлого года сообщалось, что министр финансов ФРГ Олаф Шольц якобы предлагал США сделку. Германия якобы могла вложить миллиард евро в индустрию сжиженного газа в США в обмен на уступку Вашингтона по проекту "Северный поток 2", которая бы позволила закончить его и эксплуатировать без санкционного давления США. В минфине тогда не комментировали сообщения СМИ с этой информацией, ссылаясь в том числе на секретность переговоров. Очередной виток дискуссии вокруг этой истории спровоцировала экологическая организация Deutsche Umwelthilfe, которая активно выступает против проекта и накануне опубликовала документ, который якобы направил минфин ФРГ в США с соответствующим предложением.
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"Я опровергаю, что есть какая-то грязная сделка, такого нет. Я решительно это отвергаю, нет никакой грязной сделки", - заявила Шульце, отвечая на утверждения депутата от фракции Союз 90/Зеленые о том, что такая сделка якобы существует.
В ответ на реплику другого депутата, что существование "сделки" подтверждает обнародованный Deutsche Umwelthilfe документ, министр заявила: "Письма, которые одно правительство направляет другому, согласовываются, разумеется, в правительстве, но нет сделки, которую вы описываете".
Шульце отвергла дальнейшую критику в адрес проекта, касающуюся обеспокоенности "Зеленых" о его соответствии политике защиты климата. "Мы все едины в том, что мы хотим покончить с использованием угля и ядерной энергетики, мы спишем АЭС. Это значит, что для переходного периода нам нужен будет газ", - пояснила министр.
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По ее словам, последние научные данные показывают, что газ будет необходим Германии "примерно до 2040 года". "Но на это время нам нужен газ и нужно много источников, чтобы мы могли предоставлять потребителям наиболее благоприятные условия. Я считаю это верным путем и мы можем это обеспечить только использованием газа, а альтернативы – ядерная энергия из Франции или энергопоставки из Польши – не могут. Какой смысл останавливать согласованный проект, платить за это миллиарды, чтобы только не завершать трубопровод? Решающее значение имеет только то, сколько в конце концов мы будем использовать газа. Мы пытаемся снижать это (потребление газа), мы делает это со всеми ископаемыми источниками, мы делаем это с углем, мы спишем АЭС, но нам нужен газ на переходный период. Если у вас есть альтернатива этому – давайте обсудим это. Исследования говорят, что нам нужен газ на переходный период", - добавила она.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
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Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.