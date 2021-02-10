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ФТС подтвердила возбуждение дела о неуплате пошлин против H&M
ФТС подтвердила возбуждение дела о неуплате пошлин против H&M
Федеральная таможенная служба (ФТС) России в декабре 2020 года возбудила уголовное дело в отношении компании Hennes&Mauritz (H&M) по факту уклонения от уплаты... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T19:24
2021-02-10T19:25
россия
h&m
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в декабре 2020 года возбудила уголовное дело в отношении компании Hennes&amp;Mauritz (H&amp;M) по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, ведутся следственные действия, сообщили РИА Новости в ведомстве.Агентство Блумберг сообщило во вторник со ссылкой на документы, оказавшиеся в его распоряжении, что ФТС России возбудила уголовное дело в отношении H&amp;M по обвинению в уклонении от уплаты таможенных пошлин на сумму 3,1 миллиарда рублей (42 миллиона долларов) при импорте в 2016-2019 годах.Компания H&amp;M в то же время сообщила, что не получала информации от местных органов власти и заверила, что платит налоги и пошлины в соответствии с положениями и нормами международного права, а также в соответствии с локальными положениями и нормами местного законодательства.Федеральная таможенная служба также подтвердила, что в 2019 году центральным таможенным управлением была проведена выездная проверка ООО "Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц", по результатам которой в бюджет доначислено и взыскано более 3 миллиардов рублей.Ведомство сообщило, что в настоящее время ведутся следственные действия, обстоятельства и ход расследования уголовного дела ФТС не комментирует.
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россия, h&m, федеральная таможенная служба (фтс россии)

ФТС подтвердила возбуждение дела о неуплате пошлин против H&M

19:24 10.02.2021 (обновлено: 19:25 10.02.2021)
 
© Depositphotos / Morumotto1Магазин сети H&M в Санкт-Петербурге
Магазин сети H&M в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Depositphotos / Morumotto1
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в декабре 2020 года возбудила уголовное дело в отношении компании Hennes&Mauritz (H&M) по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, ведутся следственные действия, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Агентство Блумберг сообщило во вторник со ссылкой на документы, оказавшиеся в его распоряжении, что ФТС России возбудила уголовное дело в отношении H&M по обвинению в уклонении от уплаты таможенных пошлин на сумму 3,1 миллиарда рублей (42 миллиона долларов) при импорте в 2016-2019 годах.
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Компания H&M в то же время сообщила, что не получала информации от местных органов власти и заверила, что платит налоги и пошлины в соответствии с положениями и нормами международного права, а также в соответствии с локальными положениями и нормами местного законодательства.

"В соответствии с законодательством в декабре 2020 года центральной оперативной таможней было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 194 УК РФ по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере", - сообщили в ФТС в среду.

Федеральная таможенная служба также подтвердила, что в 2019 году центральным таможенным управлением была проведена выездная проверка ООО "Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц", по результатам которой в бюджет доначислено и взыскано более 3 миллиардов рублей.
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Ведомство сообщило, что в настоящее время ведутся следственные действия, обстоятельства и ход расследования уголовного дела ФТС не комментирует.
 
РоссияH&MФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
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