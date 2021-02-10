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В Магнитогорске главу отдела полиции задержали за превышение полномочий
В Магнитогорске главу отдела полиции задержали за превышение полномочий
Начальника районного отдела полиции в Магнитогорске задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщило в среду следственное управление СКРФ... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:32
2021-02-10T16:32
россия
гумвд
магнитогорск
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 фев – РИА Новости. Начальника районного отдела полиции в Магнитогорске задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщило в среду следственное управление СКРФ по Челябинской области.По данным следствия, в апреле 2020 года подозреваемый дал незаконное указание подчиненным сотрудникам о непривлечении своей знакомой к уголовной ответственности. Преступление выявлено региональным УФСБ России, которое совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУМВД России по области осуществляет оперативное сопровождение по уголовному делу.Подозреваемый задержан, уточняется в релизе, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.В пресс-службе ГУМВД России по региону РИА Новости уточнили, что задержан начальник отдела полиции Левобережного района Магнитогорска. "В связи с данным фактом проводится служебная проверка. В случае установления вины задержанного сотрудника он будет уволен со службы и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством", - сказал собеседник агентства.
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россия, гумвд, магнитогорск, челябинская область, происшествия

В Магнитогорске главу отдела полиции задержали за превышение полномочий

16:32 10.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 10 фев – РИА Новости. Начальника районного отдела полиции в Магнитогорске задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщило в среду следственное управление СКРФ по Челябинской области.
По данным следствия, в апреле 2020 года подозреваемый дал незаконное указание подчиненным сотрудникам о непривлечении своей знакомой к уголовной ответственности. Преступление выявлено региональным УФСБ России, которое совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУМВД России по области осуществляет оперативное сопровождение по уголовному делу.
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"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела полиции одного из районов города Магнитогорска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан, уточняется в релизе, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
В пресс-службе ГУМВД России по региону РИА Новости уточнили, что задержан начальник отдела полиции Левобережного района Магнитогорска. "В связи с данным фактом проводится служебная проверка. В случае установления вины задержанного сотрудника он будет уволен со службы и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством", - сказал собеседник агентства.
 
РоссияГУМВДМагнитогорскЧелябинская областьПроисшествия
 
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