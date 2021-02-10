В Магнитогорске главу отдела полиции задержали за превышение полномочий
ЧЕЛЯБИНСК, 10 фев – РИА Новости. Начальника районного отдела полиции в Магнитогорске задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщило в среду следственное управление СКРФ по Челябинской области.
По данным следствия, в апреле 2020 года подозреваемый дал незаконное указание подчиненным сотрудникам о непривлечении своей знакомой к уголовной ответственности. Преступление выявлено региональным УФСБ России, которое совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУМВД России по области осуществляет оперативное сопровождение по уголовному делу.
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"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела полиции одного из районов города Магнитогорска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан, уточняется в релизе, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
В пресс-службе ГУМВД России по региону РИА Новости уточнили, что задержан начальник отдела полиции Левобережного района Магнитогорска. "В связи с данным фактом проводится служебная проверка. В случае установления вины задержанного сотрудника он будет уволен со службы и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством", - сказал собеседник агентства.