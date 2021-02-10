https://ria.ru/20210210/politsiya-1596855898.html

В Магнитогорске главу отдела полиции задержали за превышение полномочий

В Магнитогорске главу отдела полиции задержали за превышение полномочий

Начальника районного отдела полиции в Магнитогорске задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщило в среду следственное управление СКРФ... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T16:32

2021-02-10T16:32

2021-02-10T16:32

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магнитогорск

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 фев – РИА Новости. Начальника районного отдела полиции в Магнитогорске задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщило в среду следственное управление СКРФ по Челябинской области.По данным следствия, в апреле 2020 года подозреваемый дал незаконное указание подчиненным сотрудникам о непривлечении своей знакомой к уголовной ответственности. Преступление выявлено региональным УФСБ России, которое совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУМВД России по области осуществляет оперативное сопровождение по уголовному делу.Подозреваемый задержан, уточняется в релизе, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.В пресс-службе ГУМВД России по региону РИА Новости уточнили, что задержан начальник отдела полиции Левобережного района Магнитогорска. "В связи с данным фактом проводится служебная проверка. В случае установления вины задержанного сотрудника он будет уволен со службы и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210202/ministr-1595605256.html

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магнитогорск

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россия, гумвд, магнитогорск, челябинская область, происшествия