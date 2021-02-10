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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20210210/polezhaev-1596200089.html
"Заговор классиков". Полежаев. Поэт против царя, царь против поэта
"Заговор классиков". Полежаев. Поэт против царя, царь против поэта
Незаконный сын помещика, автор скандальной поэмы "Сашка". Ее политический и сексуальный аспект вызывает гнев Николая I. Он отправляет поэта в армию на исправление. Тот пишет стихи, полные мятежного отчаяния. Трижды бежит из армии. Год проводит в тюрьме. Заболев чахоткой, умирает. Для потомства остается жертвой самодержавия и несчастной судьбы.
2021-02-10T14:00
2021-02-10T14:00
подкаст "заговор классиков"
подкаст
российская империя
виктор ерофеев
николай i
литература
искусство
общество
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"Заговор классиков". Полежаев. Поэт против царя, царь против поэта
Незаконный сын помещика, автор скандальной поэмы "Сашка". Ее политический и сексуальный аспект вызывает гнев Николая I. Он отправляет поэта в армию на исправление. Тот пишет стихи, полные мятежного отчаяния. Трижды бежит из армии. Год проводит в тюрьме. Заболев чахоткой, умирает. Для потомства остается жертвой самодержавия и несчастной судьбы.
audio/mpeg
"Заговор классиков". Полежаев. Поэт против царя, царь против поэта
Незаконный сын помещика, автор скандальной поэмы "Сашка". Ее политический и сексуальный аспект вызывает гнев Николая I. Он отправляет поэта в армию на исправление. Тот пишет стихи, полные мятежного отчаяния. Трижды бежит из армии. Год проводит в тюрьме. Заболев чахоткой, умирает. Для потомства остается жертвой самодержавия и несчастной судьбы.
audio/mpeg
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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аудио, подкаст, российская империя, виктор ерофеев, николай i, литература, искусство, общество

"Заговор классиков". Полежаев. Поэт против царя, царь против поэта

14:00 10.02.2021
 
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Полежаев. Поэт против царя, царь против поэта
14:00
Читать ria.ru в
Незаконный сын помещика, автор скандальной поэмы "Сашка". Ее политический и сексуальный аспект вызывает гнев Николая I. Он отправляет поэта в армию на исправление. Тот пишет стихи, полные мятежного отчаяния. Трижды бежит из армии. Год проводит в тюрьме. Заболев чахоткой, умирает. Для потомства остается жертвой самодержавия и несчастной судьбы.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
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