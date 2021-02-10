https://ria.ru/20210210/polet-1596771540.html

В Подмосковье готовят к полету на МКС двух астронавтов НАСА

В Подмосковье готовят к полету на МКС двух астронавтов НАСА

Астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Энн МакКлейн готовятся к полету на Международную космическую станцию, тренировки проходят в подмосковном Центре подготовки... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T09:39

2021-02-10T09:39

2021-02-10T12:47

сергей кудь-сверчков

научно-производственное предприятие "звезда"

кэтлин рубинс

земля

сергей рыжиков

центр подготовки космонавтов

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

космос - риа наука

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Энн МакКлейн готовятся к полету на Международную космическую станцию, тренировки проходят в подмосковном Центре подготовки космонавтов. Об этом РИА Новости рассказали источники в ракетно-космической отрасли.Запуск "Союза МС-18" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур запланирован на 9 апреля. В экипаж входят россияне Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков. В декабре 2020 года источники агентства сообщили, что США через частную компанию Axiom Space могут забронировать место для полета Ванде Хая. В случае заключения контракта американец заменит Корсакова.Сегодня в НАСА подтвердили, что рассматривают такую возможность. МакКлейн — дублер Ванде Хая, уточнил один из источников. Другой источник добавил, что подготовка астронавтов началась еще в январе.Еще один собеседник рассказал, что оба астронавта посетили научно-производственное предприятие "Звезда" — производителя скафандров и кресел для корабля "Союз". Если у Ванде Хая есть летный скафандр и ложемент для кресла, так как он являлся дублером для предыдущего экипажа "Союза", то скафандр и ложемент для МакКлейн изготавливают.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути. Рыжиков, Кудь-Сверчков и Рубинс возвратятся на Землю на корабле "Союз МС-17" 17 апреля, приземление остальных на корабле Crew Dragon намечается на конец апреля — начало мая.

https://ria.ru/20210208/mks-1596467767.html

земля

байконур (город)

сша

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сергей кудь-сверчков, научно-производственное предприятие "звезда", кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, байконур (город), сша