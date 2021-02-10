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В Подмосковье готовят к полету на МКС двух астронавтов НАСА
В Подмосковье готовят к полету на МКС двух астронавтов НАСА
Астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Энн МакКлейн готовятся к полету на Международную космическую станцию, тренировки проходят в подмосковном Центре подготовки... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T09:39
2021-02-10T12:47
сергей кудь-сверчков
научно-производственное предприятие "звезда"
кэтлин рубинс
земля
сергей рыжиков
центр подготовки космонавтов
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
космос - риа наука
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Энн МакКлейн готовятся к полету на Международную космическую станцию, тренировки проходят в подмосковном Центре подготовки космонавтов. Об этом РИА Новости рассказали источники в ракетно-космической отрасли.Запуск "Союза МС-18" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур запланирован на 9 апреля. В экипаж входят россияне Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков. В декабре 2020 года источники агентства сообщили, что США через частную компанию Axiom Space могут забронировать место для полета Ванде Хая. В случае заключения контракта американец заменит Корсакова.Сегодня в НАСА подтвердили, что рассматривают такую возможность. МакКлейн — дублер Ванде Хая, уточнил один из источников. Другой источник добавил, что подготовка астронавтов началась еще в январе.Еще один собеседник рассказал, что оба астронавта посетили научно-производственное предприятие "Звезда" — производителя скафандров и кресел для корабля "Союз". Если у Ванде Хая есть летный скафандр и ложемент для кресла, так как он являлся дублером для предыдущего экипажа "Союза", то скафандр и ложемент для МакКлейн изготавливают.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути. Рыжиков, Кудь-Сверчков и Рубинс возвратятся на Землю на корабле "Союз МС-17" 17 апреля, приземление остальных на корабле Crew Dragon намечается на конец апреля — начало мая.
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сергей кудь-сверчков, научно-производственное предприятие "звезда", кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, байконур (город), сша

В Подмосковье готовят к полету на МКС двух астронавтов НАСА

09:39 10.02.2021 (обновлено: 12:47 10.02.2021)
 
© Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкАстронавт NASA Марк Ванде Хай
Астронавт NASA Марк Ванде Хай - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Энн МакКлейн готовятся к полету на Международную космическую станцию, тренировки проходят в подмосковном Центре подготовки космонавтов. Об этом РИА Новости рассказали источники в ракетно-космической отрасли.
Запуск "Союза МС-18" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур запланирован на 9 апреля. В экипаж входят россияне Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков. В декабре 2020 года источники агентства сообщили, что США через частную компанию Axiom Space могут забронировать место для полета Ванде Хая. В случае заключения контракта американец заменит Корсакова.
Сегодня в НАСА подтвердили, что рассматривают такую возможность. МакКлейн — дублер Ванде Хая, уточнил один из источников. Другой источник добавил, что подготовка астронавтов началась еще в январе.
Еще один собеседник рассказал, что оба астронавта посетили научно-производственное предприятие "Звезда" — производителя скафандров и кресел для корабля "Союз". Если у Ванде Хая есть летный скафандр и ложемент для кресла, так как он являлся дублером для предыдущего экипажа "Союза", то скафандр и ложемент для МакКлейн изготавливают.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
Рыжиков, Кудь-Сверчков и Рубинс возвратятся на Землю на корабле "Союз МС-17" 17 апреля, приземление остальных на корабле Crew Dragon намечается на конец апреля — начало мая.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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Сергей Кудь-СверчковНаучно-производственное предприятие "Звезда"Кэтлин РубинсЗемляСергей РыжиковЦентр подготовки космонавтовМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАБайконур (город)США
 
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