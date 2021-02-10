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В Европе предлагают максимально заменить авиасообщение поездами
В Европе предлагают максимально заменить авиасообщение поездами
Экологи предложили возродить железнодорожное сообщение, соединяющее европейские столицы, чтобы сократить выбросы углекислого газа как минимум в шесть раз,... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T10:20
2021-02-10T10:20
города
европа
экология
туризм
туризм
поезда
брюссель
копенгаген
вильнюс
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Экологи предложили возродить железнодорожное сообщение, соединяющее европейские столицы, чтобы сократить выбросы углекислого газа как минимум в шесть раз, сообщает ЕвроПульс.С таким призывом выступила группа университетов и организаций из Германии, Польши, Франции и Испании, занимающихся вопросами транспорта и экологии.По их подсчетам, 17 из 20 самых популярных авиамаршрутов в ЕС не превышают 700 километров, почти все их можно заменить железнодорожными. Самолеты, которые перевозят пассажиров между европейскими странами и преодолевают не больше тысячи километров, ежегодно выбрасывают 28 миллионов тонн углекислого газа.Издание уточняет, что трансъевропейский экспресс существовал с 1957 по 1995 годы. На пике популярности, в 1970-х годах, он соединял около 30 крупных европейских городов. Но все его составы были только первого класса, поэтому поезда не выдержали конкуренции с развивающейся авиацией.В 2018 году 40 процентов трансграничных железных дорог в Европе перестали работать. Но сохранившуюся инфраструктуру можно использовать, считают специалисты. Так, наладить сообщение между Вильнюсом, Варшавой, Берлином, Копенгагеном, Брюсселем, Парижем, Лиссабоном и Мадридом можно всего лишь адаптировав расписания поездов.
https://ria.ru/20210209/belorussiya-1596647423.html
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города, европа, экология, туризм, поезда, брюссель, копенгаген, вильнюс, испания, париж, варшава, берлин (город), мадрид

В Европе предлагают максимально заменить авиасообщение поездами

10:20 10.02.2021
 
© РИА Новости / Флоранс Галле / Перейти в фотобанкСеверный вокзал в Париже
Северный вокзал в Париже - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Флоранс Галле
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Экологи предложили возродить железнодорожное сообщение, соединяющее европейские столицы, чтобы сократить выбросы углекислого газа как минимум в шесть раз, сообщает ЕвроПульс.
С таким призывом выступила группа университетов и организаций из Германии, Польши, Франции и Испании, занимающихся вопросами транспорта и экологии.
По их подсчетам, 17 из 20 самых популярных авиамаршрутов в ЕС не превышают 700 километров, почти все их можно заменить железнодорожными. Самолеты, которые перевозят пассажиров между европейскими странами и преодолевают не больше тысячи километров, ежегодно выбрасывают 28 миллионов тонн углекислого газа.
Издание уточняет, что трансъевропейский экспресс существовал с 1957 по 1995 годы. На пике популярности, в 1970-х годах, он соединял около 30 крупных европейских городов. Но все его составы были только первого класса, поэтому поезда не выдержали конкуренции с развивающейся авиацией.
В 2018 году 40 процентов трансграничных железных дорог в Европе перестали работать. Но сохранившуюся инфраструктуру можно использовать, считают специалисты. Так, наладить сообщение между Вильнюсом, Варшавой, Берлином, Копенгагеном, Брюсселем, Парижем, Лиссабоном и Мадридом можно всего лишь адаптировав расписания поездов.
Проводница у поезда Минск-Москва - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 12:28Туризм
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ТуризмГородаЕвропаЭкологияТуризмпоездаБрюссельКопенгагенВильнюсИспанияПарижВаршаваБерлин (город)Мадрид
 
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