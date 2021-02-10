https://ria.ru/20210210/poezda-1596675199.html
В Европе предлагают максимально заменить авиасообщение поездами
В Европе предлагают максимально заменить авиасообщение поездами
Экологи предложили возродить железнодорожное сообщение, соединяющее европейские столицы, чтобы сократить выбросы углекислого газа как минимум в шесть раз,... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T10:20
2021-02-10T10:20
2021-02-10T10:20
города
европа
экология
туризм
туризм
поезда
брюссель
копенгаген
вильнюс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590424952_0:342:3033:2048_1920x0_80_0_0_f203b370e849d5f9fc16a0bad6db3e9b.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Экологи предложили возродить железнодорожное сообщение, соединяющее европейские столицы, чтобы сократить выбросы углекислого газа как минимум в шесть раз, сообщает ЕвроПульс.С таким призывом выступила группа университетов и организаций из Германии, Польши, Франции и Испании, занимающихся вопросами транспорта и экологии.По их подсчетам, 17 из 20 самых популярных авиамаршрутов в ЕС не превышают 700 километров, почти все их можно заменить железнодорожными. Самолеты, которые перевозят пассажиров между европейскими странами и преодолевают не больше тысячи километров, ежегодно выбрасывают 28 миллионов тонн углекислого газа.Издание уточняет, что трансъевропейский экспресс существовал с 1957 по 1995 годы. На пике популярности, в 1970-х годах, он соединял около 30 крупных европейских городов. Но все его составы были только первого класса, поэтому поезда не выдержали конкуренции с развивающейся авиацией.В 2018 году 40 процентов трансграничных железных дорог в Европе перестали работать. Но сохранившуюся инфраструктуру можно использовать, считают специалисты. Так, наладить сообщение между Вильнюсом, Варшавой, Берлином, Копенгагеном, Брюсселем, Парижем, Лиссабоном и Мадридом можно всего лишь адаптировав расписания поездов.
https://ria.ru/20210209/belorussiya-1596647423.html
европа
брюссель
копенгаген
вильнюс
испания
париж
варшава
берлин (город)
мадрид
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590424952_628:420:2798:2048_1920x0_80_0_0_ffb4e9d301df7b40e5e8cb6eca7061e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
города, европа, экология, туризм, поезда, брюссель, копенгаген, вильнюс, испания, париж, варшава, берлин (город), мадрид
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Экологи предложили возродить железнодорожное сообщение, соединяющее европейские столицы, чтобы сократить выбросы углекислого газа как минимум в шесть раз, сообщает
ЕвроПульс.
С таким призывом выступила группа университетов и организаций из Германии, Польши, Франции и Испании, занимающихся вопросами транспорта и экологии.
По их подсчетам, 17 из 20 самых популярных авиамаршрутов в ЕС не превышают 700 километров, почти все их можно заменить железнодорожными. Самолеты, которые перевозят пассажиров между европейскими странами и преодолевают не больше тысячи километров, ежегодно выбрасывают 28 миллионов тонн углекислого газа.
Издание уточняет, что трансъевропейский экспресс существовал с 1957 по 1995 годы. На пике популярности, в 1970-х годах, он соединял около 30 крупных европейских городов. Но все его составы были только первого класса, поэтому поезда не выдержали конкуренции с развивающейся авиацией.
В 2018 году 40 процентов трансграничных железных дорог в Европе перестали работать. Но сохранившуюся инфраструктуру можно использовать, считают специалисты. Так, наладить сообщение между Вильнюсом, Варшавой, Берлином, Копенгагеном, Брюсселем, Парижем, Лиссабоном и Мадридом можно всего лишь адаптировав расписания поездов.