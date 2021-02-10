https://ria.ru/20210210/podarok-1596797862.html

Дюмин подарил школьнику свой берет командира сил спецопераций

Дюмин подарил школьнику свой берет командира сил спецопераций

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подарил тринадцатилетнему туляку Ивану Зимину, который спас в Красной Поляне попавшего в снежную яму сноубордиста,... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T12:18

2021-02-10T12:18

2021-02-10T12:18

тульская область

алексей дюмин

тульская область

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ТУЛА, 10 фев — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подарил тринадцатилетнему туляку Ивану Зимину, который спас в Красной Поляне попавшего в снежную яму сноубордиста, свой берет командира Сил специальных операций РФ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.Он напомнил, что инцидент произошел в конце января этого года, когда мальчик с родителями находился на отдыхе на сочинском горнолыжном курорте.Иван Зимин учится в седьмом классе одной из тульских школ. В будущем планирует пойти по стопам отца – стать профессиональным военным.Губернатор встретился во вторник с Иваном Зиминым и его отцом Сергеем, лично поблагодарив парня за смелый поступок, а его родителей - за правильное воспитание сына."Тульская область гордится, что у неё есть такие ребята, которые не оставят человека в беде. Хочу пожелать, чтобы у нас в регионе и в целом по стране было поменьше чрезвычайных ситуаций и как можно больше таких неравнодушных людей, как ты, Иван. Спасибо тебе, ты настоящий мужик!" - сказал Дюмин.Глава региона вручил Ивану благодарность и компьютер для обучения в подарок. Также Алексей Дюмин подарил школьнику на память о встрече свой берет командира Сил специальных операций РФ."Это очень ценная для меня вещь. Силы специальных операций – это подразделение, где служат отважные воины, настоящие мужчины, которые спасают нас от международного терроризма. Это не просто головной убор, это символ мужества, героизма и отваги", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20201218/vaktsinatsiya-1589886565.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей дюмин, тульская область