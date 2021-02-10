https://ria.ru/20210210/peshekhod-1596831185.html

В Москве водитель сбил двух пешеходов

В Москве водитель сбил двух пешеходов

Автомобиль наехал на пешеходов на тротуаре на северо-востоке Москвы, пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T14:48

2021-02-10T14:48

2021-02-10T17:31

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596835561_0:64:1281:784_1920x0_80_0_0_41c7811120fba6ace46790f2a0a2452c.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Автомобиль наехал на пешеходов на тротуаре на северо-востоке Москвы, пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Как уточняется в Twitter столичной Госавтоинспекции, пострадавшие пешеходы госпитализированы с различными травмами. Отмечается, что обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД.Пешеходами, пострадавшими при наезде машины на северо-востоке Москвы, оказались двое мужчин, сообщает столичный департамент транспорта.Как уточнили в Telegram-канале дептранса, последствия аварии устранены, движение по улице осуществляется без затруднений.

https://ria.ru/20210210/dtp-1596721944.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия