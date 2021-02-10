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В Москве водитель сбил двух пешеходов
В Москве водитель сбил двух пешеходов
Автомобиль наехал на пешеходов на тротуаре на северо-востоке Москвы, пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:48
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москва
происшествия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Автомобиль наехал на пешеходов на тротуаре на северо-востоке Москвы, пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Как уточняется в Twitter столичной Госавтоинспекции, пострадавшие пешеходы госпитализированы с различными травмами. Отмечается, что обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД.Пешеходами, пострадавшими при наезде машины на северо-востоке Москвы, оказались двое мужчин, сообщает столичный департамент транспорта.Как уточнили в Telegram-канале дептранса, последствия аварии устранены, движение по улице осуществляется без затруднений.
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москва, происшествия

В Москве водитель сбил двух пешеходов

14:48 10.02.2021 (обновлено: 17:31 10.02.2021)
 
© @DtOperativno/TelegramНа улице Советской Армии водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов на тротуаре, Москва
На улице Советской Армии водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов на тротуаре, Москва - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© @DtOperativno/Telegram
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Автомобиль наехал на пешеходов на тротуаре на северо-востоке Москвы, пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На улице Советской Армии в районе дома 7 водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов на тротуаре. По предварительной информации, пострадали два человека. Детали уточняются", - говорится в сообщении.
Как уточняется в Twitter столичной Госавтоинспекции, пострадавшие пешеходы госпитализированы с различными травмами. Отмечается, что обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
Пешеходами, пострадавшими при наезде машины на северо-востоке Москвы, оказались двое мужчин, сообщает столичный департамент транспорта.
Анастасия Вяткина - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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"В ДТП на улице Советской Армии пострадали двое мужчин 33-х и 44-х лет. Один из них госпитализирован с закрытой травмой живота, второй пострадавший госпитализирован с переломом шейки бедра, закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой живота", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Telegram-канале дептранса, последствия аварии устранены, движение по улице осуществляется без затруднений.
"Виноват водитель автомобиля, который не справился с управлением и выехал на тротуар, где и наехал на пешеходов. Будьте внимательны за рулем, оценивайте свои возможности, тормозите заранее. Сейчас на дорогах гололедица и снежно, будьте аккуратны", - отмечает департамент в своем сообщении.
 
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