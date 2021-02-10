https://ria.ru/20210210/perry-1596737552.html

Кэти Перри рассказала, какое решение было лучшим в ее жизни

Кэти Перри рассказала, какое решение было лучшим в ее жизни

Американская певица Кэти Перри рассказала в телепередаче "Jimmy Kimmel Live!", что решение стать матерью она считает лучшим в своей жизни. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T03:22

2021-02-10T03:22

2021-02-10T03:22

культура

стиль жизни

новости культуры

орландо блум

кэти перри (хадсон)

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Американская певица Кэти Перри рассказала в телепередаче "Jimmy Kimmel Live!", что решение стать матерью она считает лучшим в своей жизни."Это было лучшее решение из всех, что я принимала в жизни", - уточнила в беседе с телеведущим Кэти Перри, которая в августе 2020 года родила дочь Дейзи Дав от своего жениха — актера Орландо Блума.Певица призналась, что поначалу и "слышать ничего не хотела" о детях жениха и его бывшей жены супермодели Миранды Керр, но потом поняла, что "все эти истории очень помогли". Перри рассказала также, что Блум был рядом во время родов: "Он меня очень поддержал. Он был просто молодец уже потому, что просто держал мою руку и смотрел мне в глаза". По словам исполнительницы, он снимал роды на камеру.

https://ria.ru/20201224/perry-1590638230.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости культуры, орландо блум , кэти перри (хадсон)