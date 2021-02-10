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Кэти Перри рассказала, какое решение было лучшим в ее жизни
Кэти Перри рассказала, какое решение было лучшим в ее жизни
Американская певица Кэти Перри рассказала в телепередаче "Jimmy Kimmel Live!", что решение стать матерью она считает лучшим в своей жизни. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T03:22
2021-02-10T03:22
2021-02-10T03:22
культура
стиль жизни
новости культуры
орландо блум
кэти перри (хадсон)
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Американская певица Кэти Перри рассказала в телепередаче "Jimmy Kimmel Live!", что решение стать матерью она считает лучшим в своей жизни."Это было лучшее решение из всех, что я принимала в жизни", - уточнила в беседе с телеведущим Кэти Перри, которая в августе 2020 года родила дочь Дейзи Дав от своего жениха — актера Орландо Блума.Певица призналась, что поначалу и "слышать ничего не хотела" о детях жениха и его бывшей жены супермодели Миранды Керр, но потом поняла, что "все эти истории очень помогли". Перри рассказала также, что Блум был рядом во время родов: "Он меня очень поддержал. Он был просто молодец уже потому, что просто держал мою руку и смотрел мне в глаза". По словам исполнительницы, он снимал роды на камеру.
https://ria.ru/20201224/perry-1590638230.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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стиль жизни, новости культуры, орландо блум , кэти перри (хадсон)
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости
. Американская певица Кэти Перри рассказала
в телепередаче "Jimmy Kimmel Live!", что решение стать матерью она считает лучшим в своей жизни.
"Это было лучшее решение из всех, что я принимала в жизни", - уточнила в беседе с телеведущим Кэти Перри, которая в августе 2020 года родила дочь Дейзи Дав от своего жениха — актера Орландо Блума.
"У меня есть семья и ее поддержка, а еще невероятный жених, который впервые стал отцом еще десять лет назад, — у него есть десятилетний сын", — добавила она.
Певица призналась, что поначалу и "слышать ничего не хотела" о детях жениха и его бывшей жены супермодели Миранды Керр, но потом поняла, что "все эти истории очень помогли".
Перри рассказала также, что Блум был рядом во время родов: "Он меня очень поддержал. Он был просто молодец уже потому, что просто держал мою руку и смотрел мне в глаза". По словам исполнительницы, он снимал роды на камеру.