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Кэти Перри рассказала, какое решение было лучшим в ее жизни
Кэти Перри рассказала, какое решение было лучшим в ее жизни
Американская певица Кэти Перри рассказала в телепередаче "Jimmy Kimmel Live!", что решение стать матерью она считает лучшим в своей жизни. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T03:22
2021-02-10T03:22
культура
стиль жизни
новости культуры
орландо блум
кэти перри (хадсон)
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Американская певица Кэти Перри рассказала в телепередаче "Jimmy Kimmel Live!", что решение стать матерью она считает лучшим в своей жизни."Это было лучшее решение из всех, что я принимала в жизни", - уточнила в беседе с телеведущим Кэти Перри, которая в августе 2020 года родила дочь Дейзи Дав от своего жениха — актера Орландо Блума.Певица призналась, что поначалу и "слышать ничего не хотела" о детях жениха и его бывшей жены супермодели Миранды Керр, но потом поняла, что "все эти истории очень помогли". Перри рассказала также, что Блум был рядом во время родов: "Он меня очень поддержал. Он был просто молодец уже потому, что просто держал мою руку и смотрел мне в глаза". По словам исполнительницы, он снимал роды на камеру.
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стиль жизни, новости культуры, орландо блум , кэти перри (хадсон)

Кэти Перри рассказала, какое решение было лучшим в ее жизни

03:22 10.02.2021
 
© Jimmy Kimmel Live/YoutubeСкриншот передачи Jimmy Kimmel Live с участием Кэти Перри
Скриншот передачи Jimmy Kimmel Live с участием Кэти Перри - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Jimmy Kimmel Live/Youtube
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Американская певица Кэти Перри рассказала в телепередаче "Jimmy Kimmel Live!", что решение стать матерью она считает лучшим в своей жизни.
"Это было лучшее решение из всех, что я принимала в жизни", - уточнила в беседе с телеведущим Кэти Перри, которая в августе 2020 года родила дочь Дейзи Дав от своего жениха — актера Орландо Блума.
"У меня есть семья и ее поддержка, а еще невероятный жених, который впервые стал отцом еще десять лет назад, — у него есть десятилетний сын", — добавила она.
Певица призналась, что поначалу и "слышать ничего не хотела" о детях жениха и его бывшей жены супермодели Миранды Керр, но потом поняла, что "все эти истории очень помогли".
Перри рассказала также, что Блум был рядом во время родов: "Он меня очень поддержал. Он был просто молодец уже потому, что просто держал мою руку и смотрел мне в глаза". По словам исполнительницы, он снимал роды на камеру.
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