https://ria.ru/20210210/pentagon-1596915139.html

Пентагон создал новую рабочую группу по Китаю

Пентагон создал новую рабочую группу по Китаю

Президент США Джо Байден объявил о создании новой рабочей группы Пентагона по Китаю. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T23:36

2021-02-10T23:36

2021-02-10T23:36

министерство обороны сша

джо байден

китай

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в мире

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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о создании новой рабочей группы Пентагона по Китаю.По словам Байдена, посетившего Пентагон, его проинформировали о группе, которая будет разрабатывать "общеправительственный подход" к КНР.От рабочей группы следует ожидать рекомендаций по ключевым приоритетам в отношении КНР в ближайшие месяцы, заявил Байден."Нам нужно отвечать на растущие вызовы со стороны Китая", - сказал Байден.

https://ria.ru/20210209/klyuch-1596571128.html

китай

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2021

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министерство обороны сша, джо байден, китай, сша, в мире