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Пентагон создал новую рабочую группу по Китаю
Пентагон создал новую рабочую группу по Китаю
Президент США Джо Байден объявил о создании новой рабочей группы Пентагона по Китаю. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T23:36
2021-02-10T23:36
министерство обороны сша
джо байден
китай
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о создании новой рабочей группы Пентагона по Китаю.По словам Байдена, посетившего Пентагон, его проинформировали о группе, которая будет разрабатывать "общеправительственный подход" к КНР.От рабочей группы следует ожидать рекомендаций по ключевым приоритетам в отношении КНР в ближайшие месяцы, заявил Байден."Нам нужно отвечать на растущие вызовы со стороны Китая", - сказал Байден.
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министерство обороны сша, джо байден, китай, сша, в мире

Пентагон создал новую рабочую группу по Китаю

23:36 10.02.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о создании новой рабочей группы Пентагона по Китаю.
По словам Байдена, посетившего Пентагон, его проинформировали о группе, которая будет разрабатывать "общеправительственный подход" к КНР.
От рабочей группы следует ожидать рекомендаций по ключевым приоритетам в отношении КНР в ближайшие месяцы, заявил Байден.
"Нам нужно отвечать на растущие вызовы со стороны Китая", - сказал Байден.
Президент США Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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