https://ria.ru/20210210/pentagon-1596915139.html
Пентагон создал новую рабочую группу по Китаю
Пентагон создал новую рабочую группу по Китаю
Президент США Джо Байден объявил о создании новой рабочей группы Пентагона по Китаю. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T23:36
2021-02-10T23:36
2021-02-10T23:36
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о создании новой рабочей группы Пентагона по Китаю.По словам Байдена, посетившего Пентагон, его проинформировали о группе, которая будет разрабатывать "общеправительственный подход" к КНР.От рабочей группы следует ожидать рекомендаций по ключевым приоритетам в отношении КНР в ближайшие месяцы, заявил Байден."Нам нужно отвечать на растущие вызовы со стороны Китая", - сказал Байден.
https://ria.ru/20210209/klyuch-1596571128.html
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