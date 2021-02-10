https://ria.ru/20210210/patriarkh-1596889282.html

Стала известна дата выборов Сербского патриарха

Стала известна дата выборов Сербского патриарха

Выборы предстоятеля Сербской православной церкви (СПЦ) состоятся 18 февраля в храме святого Саввы в Белграде, сообщило агентство Танюг со ссылкой на источник в... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T19:05

2021-02-10T19:05

2021-02-10T19:05

религия и мировоззрение

патриарх сербский ириней

новости - религия и мировоззрение

белград (город)

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БЕЛГРАД, 10 фев – РИА Новости. Выборы предстоятеля Сербской православной церкви (СПЦ) состоятся 18 февраля в храме святого Саввы в Белграде, сообщило агентство Танюг со ссылкой на источник в Синоде СПЦ.Патриарх Сербский Ириней скончался от последствий COVID-19 в военной больнице в Белграде 20 ноября. В настоящее время местоблюстителем патриаршего престола является митрополит Дабробосанский Хризостом, который сам был 10 декабря выписан из больницы, где проходил лечение от коронавируса."Святой Архиерейский синод на сегодняшнем заседании принял решение о том, что Архиерейский собор, на котором 18 февраля будут выбирать патриарха Сербского, пройдет в крипте (нижней церкви) храма святого Саввы", - сообщил источник агентства.Среди наиболее часто называемых кандидатов на пост главы СПЦ митрополит Загребско-Люблянский Порфирий, епископ Бачский Ириней и епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий, который после смерти митрополита Амфилохия является местоблюстителем владыки митрополии Черногорско-Приморской.Согласно сербской церковной традиции, сначала епископы, архиепископы и митрополиты выберут из своих рядов трех наиболее достойных кандидатов. Затем их имена в конвертах будут помещены в Евангелие, откуда один из конвертов "вслепую" извлечет уважаемый монах одного из монастырей.

https://ria.ru/20201120/iriney-1585458978.html

https://ria.ru/20201209/chernogoriya-1588481500.html

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патриарх сербский ириней, новости - религия и мировоззрение, белград (город)