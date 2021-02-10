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Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
В случае появления новых мутаций коронавируса, против которых существующие вакцины будут недостаточно эффективны, есть основания считать, что у привитых и... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T05:27
2021-02-10T05:27
распространение коронавируса
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тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 фев - РИА Новости. В случае появления новых мутаций коронавируса, против которых существующие вакцины будут недостаточно эффективны, есть основания считать, что у привитых и переболевших будет работать механизм иммунной памяти, который позволит защитить организм, рассказала в интервью РИА Новости иммунолог, заведующая отделением университетской клиники иерусалимской больницы Хадасса Эйн-Керем профессор Полина Степенская.В настоящее время, по мнению иммунолога, нет и причин сомневаться в эффективности вакцины против существующих мутаций.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. На данный момент первую дозу получили более 3,540 миллиона человек, вторую - 2,157 миллиона.
https://ria.ru/20210210/immunitet-1596759700.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тель-авив, израиль

Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт

05:27 10.02.2021
 
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Depositphotos / ralwel
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 фев - РИА Новости. В случае появления новых мутаций коронавируса, против которых существующие вакцины будут недостаточно эффективны, есть основания считать, что у привитых и переболевших будет работать механизм иммунной памяти, который позволит защитить организм, рассказала в интервью РИА Новости иммунолог, заведующая отделением университетской клиники иерусалимской больницы Хадасса Эйн-Керем профессор Полина Степенская.
В настоящее время, по мнению иммунолога, нет и причин сомневаться в эффективности вакцины против существующих мутаций.
"В чем проблема коронавируса - в том, что наша иммунная система с ним столкнулась в первый раз. А в тот момент, когда она будет знать, что это такое, то следующее столкновение должно быть намного легче, потому что у нас есть клетки иммунной памяти. Самое главное даже не антитела, а то, что вырабатываются клетки иммунной памяти", - сказала профессор Степенская.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. На данный момент первую дозу получили более 3,540 миллиона человек, вторую - 2,157 миллиона.
Медик с юным пациентом ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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