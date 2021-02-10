Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт

"В чем проблема коронавируса - в том, что наша иммунная система с ним столкнулась в первый раз. А в тот момент, когда она будет знать, что это такое, то следующее столкновение должно быть намного легче, потому что у нас есть клетки иммунной памяти. Самое главное даже не антитела, а то, что вырабатываются клетки иммунной памяти", - сказала профессор Степенская.