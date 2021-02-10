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Титов призвал объявить годовой мораторий на демонтаж киосков и ларьков
Титов призвал объявить годовой мораторий на демонтаж киосков и ларьков
Власти РФ должны объявить "амнистию" нестационарных торговых точек – различных киосков, ларьков, введя годовой мораторий на их демонтаж, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:34
2021-02-10T14:39
россия
борис титов
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Власти РФ должны объявить "амнистию" нестационарных торговых точек – различных киосков, ларьков, введя годовой мораторий на их демонтаж, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов."Нельзя удалять законно стоящие НТО (нестационарные торговые объекты – Прим. ред.) под предлогом благоустройства, дорожных работ и других "благих дел", когда истинная причина заключается в переделе рынка. Владельцы должны получать амнистию пока бы на год, пока власть разбирается в этой сфере. Все, кто стоял законно, но переноса избежать нельзя, должны получать компенсационные места: так сделали в прошлом году в Челябинске", - сказал Титов.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о неотложных мерах по поддержке малых и средних предпринимателей в сфере торговли, сообщила во вторник пресс-служба кабмина. В документе говорилось об устранении излишних административных барьеров в мелкорозничной торговле. Глава правительства, в частности, рекомендовал регионам обеспечить максимальную доступность торговых точек для покупателей, увеличить количество рынков, ярмарок и торговых объектов.Титов напомнил, что вместе с Минпромторгом уже разработал законопроект, который призван урегулировать вопросы работы такой торговли. Однако документ, по его словам, "завис" на согласовании, во многом из-за противодействия местных властей."За годы работы уполномоченным удалось отстоять тысячи НТО. Однако этого не потребовалось бы, если бы была нормальная нормативная база. Пары абзацев об НТО в главном законе о торговле недостаточно. Местные власти на свой вкус трактуют такие пробелы либо в пользу бизнеса, либо против", - отметил бизнес-омбудсмен.
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россия, борис титов, общество

Титов призвал объявить годовой мораторий на демонтаж киосков и ларьков

14:34 10.02.2021 (обновлено: 14:39 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРегионы России. Город Гусь-Хрустальный Владимирской области
Регионы России. Город Гусь-Хрустальный Владимирской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Власти РФ должны объявить "амнистию" нестационарных торговых точек – различных киосков, ларьков, введя годовой мораторий на их демонтаж, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.
"Нельзя удалять законно стоящие НТО (нестационарные торговые объекты – Прим. ред.) под предлогом благоустройства, дорожных работ и других "благих дел", когда истинная причина заключается в переделе рынка. Владельцы должны получать амнистию пока бы на год, пока власть разбирается в этой сфере. Все, кто стоял законно, но переноса избежать нельзя, должны получать компенсационные места: так сделали в прошлом году в Челябинске", - сказал Титов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 09:56
Мишустин призвал поддержать предпринимателей, продающих свою продукцию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о неотложных мерах по поддержке малых и средних предпринимателей в сфере торговли, сообщила во вторник пресс-служба кабмина. В документе говорилось об устранении излишних административных барьеров в мелкорозничной торговле. Глава правительства, в частности, рекомендовал регионам обеспечить максимальную доступность торговых точек для покупателей, увеличить количество рынков, ярмарок и торговых объектов.
"Призыв Мишустина – просто глоток свежего воздуха", - заявил Титов. Однако, по его словам, нужны более серьезные и конкретные шаги. "Самое главное, вместе с амнистией надо ввести годовой мораторий на демонтаж НТО во всей России. Пусть рынок хотя бы восстановится", - сказал бизнес-омбудсмен.
Титов напомнил, что вместе с Минпромторгом уже разработал законопроект, который призван урегулировать вопросы работы такой торговли. Однако документ, по его словам, "завис" на согласовании, во многом из-за противодействия местных властей.
"За годы работы уполномоченным удалось отстоять тысячи НТО. Однако этого не потребовалось бы, если бы была нормальная нормативная база. Пары абзацев об НТО в главном законе о торговле недостаточно. Местные власти на свой вкус трактуют такие пробелы либо в пользу бизнеса, либо против", - отметил бизнес-омбудсмен.
 
РоссияБорис ТитовОбщество
 
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