https://ria.ru/20210210/palatki-1596827939.html

Титов призвал объявить годовой мораторий на демонтаж киосков и ларьков

Титов призвал объявить годовой мораторий на демонтаж киосков и ларьков

Власти РФ должны объявить "амнистию" нестационарных торговых точек – различных киосков, ларьков, введя годовой мораторий на их демонтаж, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T14:34

2021-02-10T14:34

2021-02-10T14:39

россия

борис титов

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Власти РФ должны объявить "амнистию" нестационарных торговых точек – различных киосков, ларьков, введя годовой мораторий на их демонтаж, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов."Нельзя удалять законно стоящие НТО (нестационарные торговые объекты – Прим. ред.) под предлогом благоустройства, дорожных работ и других "благих дел", когда истинная причина заключается в переделе рынка. Владельцы должны получать амнистию пока бы на год, пока власть разбирается в этой сфере. Все, кто стоял законно, но переноса избежать нельзя, должны получать компенсационные места: так сделали в прошлом году в Челябинске", - сказал Титов.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о неотложных мерах по поддержке малых и средних предпринимателей в сфере торговли, сообщила во вторник пресс-служба кабмина. В документе говорилось об устранении излишних административных барьеров в мелкорозничной торговле. Глава правительства, в частности, рекомендовал регионам обеспечить максимальную доступность торговых точек для покупателей, увеличить количество рынков, ярмарок и торговых объектов.Титов напомнил, что вместе с Минпромторгом уже разработал законопроект, который призван урегулировать вопросы работы такой торговли. Однако документ, по его словам, "завис" на согласовании, во многом из-за противодействия местных властей."За годы работы уполномоченным удалось отстоять тысячи НТО. Однако этого не потребовалось бы, если бы была нормальная нормативная база. Пары абзацев об НТО в главном законе о торговле недостаточно. Местные власти на свой вкус трактуют такие пробелы либо в пользу бизнеса, либо против", - отметил бизнес-омбудсмен.

https://ria.ru/20210209/podderzhka-1596621948.html

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россия, борис титов, общество