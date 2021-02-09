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Мишустин подписал распоряжение о мерах поддержки бизнеса в сфере торговли
Мишустин подписал распоряжение о мерах поддержки бизнеса в сфере торговли
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о неотложных мерах по поддержке малых и средних предпринимателей в сфере торговли,... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T10:07
2021-02-09T10:07
2021-02-09T11:40
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о неотложных мерах по поддержке малых и средних предпринимателей в сфере торговли, сообщает пресс-служба кабмина.Кроме того, регионам рекомендовано обеспечить максимальную доступность торговых точек для покупателей, увеличить количество рынков, ярмарок и торговых объектов. Места с наиболее высокой проходимостью нужно выделить для тех, кто продает продукты со своего огорода или из фермерского хозяйства.В целом для развития розничных и оптовых рынков необходимо устранить излишние административные барьеры, в том числе ограничения по ассортименту продукции.Региональные власти в течение двух месяцев должны принять соответствующие нормативные акты, а также проинформировать граждан о новых возможностях розничной торговли. Сведения об этой работе будут направлены в Минпромторг, который, в свою очередь, подготовит итоговый доклад в правительство.
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россия, михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о неотложных мерах по поддержке малых и средних предпринимателей в сфере торговли, сообщает пресс-служба кабмина.
"Региональным властям рекомендовано оказать содействие работе розничных рынков и ярмарок в многолюдных местах. Для этого необходимо выделять удобные места для торговли и продлевать договоры на размещение торговых объектов без проведения торгов", — говорится в сообщении.
Кроме того, регионам рекомендовано обеспечить максимальную доступность торговых точек для покупателей, увеличить количество рынков, ярмарок и торговых объектов. Места с наиболее высокой проходимостью нужно выделить для тех, кто продает продукты со своего огорода или из фермерского хозяйства.
В целом для развития розничных и оптовых рынков необходимо устранить излишние административные барьеры, в том числе ограничения по ассортименту продукции.
Региональные власти в течение двух месяцев должны принять соответствующие нормативные акты, а также проинформировать граждан о новых возможностях розничной торговли. Сведения об этой работе будут направлены в Минпромторг, который, в свою очередь, подготовит итоговый доклад в правительство.