https://ria.ru/20210209/torgovlya-1596623640.html

Мишустин подписал распоряжение о мерах поддержки бизнеса в сфере торговли

Мишустин подписал распоряжение о мерах поддержки бизнеса в сфере торговли

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о неотложных мерах по поддержке малых и средних предпринимателей в сфере торговли,... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T10:07

2021-02-09T10:07

2021-02-09T11:40

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о неотложных мерах по поддержке малых и средних предпринимателей в сфере торговли, сообщает пресс-служба кабмина.Кроме того, регионам рекомендовано обеспечить максимальную доступность торговых точек для покупателей, увеличить количество рынков, ярмарок и торговых объектов. Места с наиболее высокой проходимостью нужно выделить для тех, кто продает продукты со своего огорода или из фермерского хозяйства.В целом для развития розничных и оптовых рынков необходимо устранить излишние административные барьеры, в том числе ограничения по ассортименту продукции.Региональные власти в течение двух месяцев должны принять соответствующие нормативные акты, а также проинформировать граждан о новых возможностях розничной торговли. Сведения об этой работе будут направлены в Минпромторг, который, в свою очередь, подготовит итоговый доклад в правительство.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, экономика