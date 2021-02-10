https://ria.ru/20210210/ovoschi-1596894749.html
Росстат рассказал о росте цен на овощи
Росстат рассказал о росте цен на овощи
Водка в России со 2 по 8 февраля подорожала на 0,2% после такого же роста цен на предыдущей неделе, повышение цен на помидоры ускорилось до 2,5% с 1,9% , а рост РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T19:30
2021-02-10T19:30
2021-02-10T19:30
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Водка в России со 2 по 8 февраля подорожала на 0,2% после такого же роста цен на предыдущей неделе, повышение цен на помидоры ускорилось до 2,5% с 1,9% , а рост цен на огурцы замедлился до 6% против 6,9%, следует из данных Росстата.В свою очередь, на минувшей неделе картофель подорожал на 2,2% (с 26 января по 1 февраля - на 1,5%), свежая белокочанная капуста - на 0,9% (против 1,3%), репчатый лук - на 1% (против 1,5%), морковь - на 1,7% (против 2,4%), яблоки - на 0,6% (против 0,1%). В целом цены на плодоовощную продукцию со 2 по 8 февраля увеличились в среднем на 1,9%, неделей ранее рост составлял 1,6%.Со 2 по 8 февраля выросли цены на маргарин и вермишель (на 1%), на мясо кур и макаронные изделия (на 0,8%), на черный чай (на 0,5%) и печенье (на 0,4%). Мороженая рыба, стерилизованное молоко, сливочное масло, сычужные сыры и сухие молочные смеси для детского питания подорожали на 0,3%, цена на жирный творог, ржаной хлеб, овощные консервы для детского питания выросла на 0,2%. Говядина, пастеризованное молоко, сметана, карамель подорожали на 0,1%.За тот же период подешевели мясные консервы (на 0,3%), свинина, мясные консервы для детского питания и соль (на 0,2%), вареная колбаса и фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,1%.) Цены на баранину, полукопченую и варено-копченую колбасу, сосиски, сардельки и шоколадные конфеты не изменились.
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Водка в России
со 2 по 8 февраля подорожала на 0,2% после такого же роста цен на предыдущей неделе, повышение цен на помидоры ускорилось до 2,5% с 1,9% , а рост цен на огурцы замедлился до 6% против 6,9%, следует из данных Росстата
.
В свою очередь, на минувшей неделе картофель подорожал на 2,2% (с 26 января по 1 февраля - на 1,5%), свежая белокочанная капуста - на 0,9% (против 1,3%), репчатый лук - на 1% (против 1,5%), морковь - на 1,7% (против 2,4%), яблоки - на 0,6% (против 0,1%). В целом цены на плодоовощную продукцию со 2 по 8 февраля увеличились в среднем на 1,9%, неделей ранее рост составлял 1,6%.
Со 2 по 8 февраля выросли цены на маргарин и вермишель (на 1%), на мясо кур и макаронные изделия (на 0,8%), на черный чай (на 0,5%) и печенье (на 0,4%). Мороженая рыба, стерилизованное молоко, сливочное масло, сычужные сыры и сухие молочные смеси для детского питания подорожали на 0,3%, цена на жирный творог, ржаной хлеб, овощные консервы для детского питания выросла на 0,2%. Говядина, пастеризованное молоко, сметана, карамель подорожали на 0,1%.
За тот же период подешевели мясные консервы (на 0,3%), свинина, мясные консервы для детского питания и соль (на 0,2%), вареная колбаса и фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,1%.) Цены на баранину, полукопченую и варено-копченую колбасу, сосиски, сардельки и шоколадные конфеты не изменились.