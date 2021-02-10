https://ria.ru/20210210/ovoschi-1596894749.html

Росстат рассказал о росте цен на овощи

Росстат рассказал о росте цен на овощи

Водка в России со 2 по 8 февраля подорожала на 0,2% после такого же роста цен на предыдущей неделе, повышение цен на помидоры ускорилось до 2,5% с 1,9% , а рост РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T19:30

2021-02-10T19:30

2021-02-10T19:30

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Водка в России со 2 по 8 февраля подорожала на 0,2% после такого же роста цен на предыдущей неделе, повышение цен на помидоры ускорилось до 2,5% с 1,9% , а рост цен на огурцы замедлился до 6% против 6,9%, следует из данных Росстата.В свою очередь, на минувшей неделе картофель подорожал на 2,2% (с 26 января по 1 февраля - на 1,5%), свежая белокочанная капуста - на 0,9% (против 1,3%), репчатый лук - на 1% (против 1,5%), морковь - на 1,7% (против 2,4%), яблоки - на 0,6% (против 0,1%). В целом цены на плодоовощную продукцию со 2 по 8 февраля увеличились в среднем на 1,9%, неделей ранее рост составлял 1,6%.Со 2 по 8 февраля выросли цены на маргарин и вермишель (на 1%), на мясо кур и макаронные изделия (на 0,8%), на черный чай (на 0,5%) и печенье (на 0,4%). Мороженая рыба, стерилизованное молоко, сливочное масло, сычужные сыры и сухие молочные смеси для детского питания подорожали на 0,3%, цена на жирный творог, ржаной хлеб, овощные консервы для детского питания выросла на 0,2%. Говядина, пастеризованное молоко, сметана, карамель подорожали на 0,1%.За тот же период подешевели мясные консервы (на 0,3%), свинина, мясные консервы для детского питания и соль (на 0,2%), вареная колбаса и фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,1%.) Цены на баранину, полукопченую и варено-копченую колбасу, сосиски, сардельки и шоколадные конфеты не изменились.

https://ria.ru/20210209/produkty-1596683267.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика