https://ria.ru/20210210/otravlenie-1596870332.html

В Тульской области трое детей отравились угарным газом

В Тульской области трое детей отравились угарным газом

Трое детей госпитализированы в Тульской области после отравления угарным газом, их родителям оказали медицинскую помощь на месте, сообщили СУСК РФ по региону и... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T17:29

2021-02-10T17:29

2021-02-10T17:40

россия

тульская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Трое детей госпитализированы в Тульской области после отравления угарным газом, их родителям оказали медицинскую помощь на месте, сообщили СУСК РФ по региону и областная прокуратура.Надзорное ведомство организовало проверку. "В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка деятельности газовой службы и управляющей компании при осуществлении обслуживания газового оборудования. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - информирует прокуратура.СУСК РФ по Тульской области также сообщило о доследственной проверке по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "В рамках проверки следователем изъята и исследуется вся необходимая документация из управляющей компании и газовой службы", - говорится в сообщении. Следствие уточняет, что в настоящее время здоровью детей ничего не угрожает.

https://ria.ru/20210206/delo-1596290424.html

россия

тульская область

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2021

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россия, тульская область, происшествия