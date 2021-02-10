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В Тульской области трое детей отравились угарным газом
В Тульской области трое детей отравились угарным газом
Трое детей госпитализированы в Тульской области после отравления угарным газом, их родителям оказали медицинскую помощь на месте, сообщили СУСК РФ по региону и... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T17:29
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россия
тульская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Трое детей госпитализированы в Тульской области после отравления угарным газом, их родителям оказали медицинскую помощь на месте, сообщили СУСК РФ по региону и областная прокуратура.Надзорное ведомство организовало проверку. "В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка деятельности газовой службы и управляющей компании при осуществлении обслуживания газового оборудования. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - информирует прокуратура.СУСК РФ по Тульской области также сообщило о доследственной проверке по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "В рамках проверки следователем изъята и исследуется вся необходимая документация из управляющей компании и газовой службы", - говорится в сообщении. Следствие уточняет, что в настоящее время здоровью детей ничего не угрожает.
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россия, тульская область, происшествия

В Тульской области трое детей отравились угарным газом

17:29 10.02.2021 (обновлено: 17:40 10.02.2021)
 
© Фото : СК РФСотрудница СК РФ на месте отравления газом несовершеннолетних детей в городе Узловая
Сотрудница СК РФ на месте отравления газом несовершеннолетних детей в городе Узловая - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото : СК РФ
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Трое детей госпитализированы в Тульской области после отравления угарным газом, их родителям оказали медицинскую помощь на месте, сообщили СУСК РФ по региону и областная прокуратура.

"По предварительной информации, трое детей 2011, 2012 и 2015 годов рождения отравились угарным газом в квартире на улице Беклемищева города Узловая Тульской области. Пострадавшие госпитализированы. Двоим взрослым медпомощь оказали дома и не госпитализировали", - говорится в сообщении прокуратуры.

Надзорное ведомство организовало проверку. "В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка деятельности газовой службы и управляющей компании при осуществлении обслуживания газового оборудования. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - информирует прокуратура.
СУСК РФ по Тульской области также сообщило о доследственной проверке по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "В рамках проверки следователем изъята и исследуется вся необходимая документация из управляющей компании и газовой службы", - говорится в сообщении. Следствие уточняет, что в настоящее время здоровью детей ничего не угрожает.
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