В Тульской области трое детей отравились угарным газом
17:29 10.02.2021 (обновлено: 17:40 10.02.2021)
© Фото : СК РФСотрудница СК РФ на месте отравления газом несовершеннолетних детей в городе Узловая
© Фото : СК РФ
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Трое детей госпитализированы в Тульской области после отравления угарным газом, их родителям оказали медицинскую помощь на месте, сообщили СУСК РФ по региону и областная прокуратура.
"По предварительной информации, трое детей 2011, 2012 и 2015 годов рождения отравились угарным газом в квартире на улице Беклемищева города Узловая Тульской области. Пострадавшие госпитализированы. Двоим взрослым медпомощь оказали дома и не госпитализировали", - говорится в сообщении прокуратуры.
Надзорное ведомство организовало проверку. "В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка деятельности газовой службы и управляющей компании при осуществлении обслуживания газового оборудования. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - информирует прокуратура.
СУСК РФ по Тульской области также сообщило о доследственной проверке по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "В рамках проверки следователем изъята и исследуется вся необходимая документация из управляющей компании и газовой службы", - говорится в сообщении. Следствие уточняет, что в настоящее время здоровью детей ничего не угрожает.