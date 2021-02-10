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Посол России оценил отношения с Великобританией
Посол России оценил отношения с Великобританией
Отношения РФ и Британии стабилизировались на низком уровне, заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T03:18
2021-02-10T03:18
россия
андрей келин
astrazeneca
великобритания
москва
лондон
политика
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ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Отношения РФ и Британии стабилизировались на низком уровне, заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.Келин констатировал, что отношения двух стран не улучшились, несмотря на то что весь мир боролся с общей угрозой - пандемией."Прошедший год не оправдал надежд в том плане, что отношения будут улучшаться даже на фоне пандемии. Здесь из нас продолжают рисовать образ врага, хотя мы открыты к самому доброжелательному сотрудничеству. И эта каждодневная рисовка образа врага, а мы перетерпели за этот год порядка десяти голословных обвинений, она мешает налаживать сотрудничество. Сначала об этих обвинениях пишут средства массовой информации, потом их воспроизводят в парламенте, затем частично их воспроизводят на официальном уровне в заявлениях. И пока я не вижу никаких признаков позитива во всем этом деле", - добавил посол.Однако, по его словам, в минувшем году Россия и Британия успешно сотрудничали в организации "вывозных" рейсов, которыми россияне в условиях пандемии отправлялись на Родину. Контакты продолжаются и сейчас."Что касается сотрудничества в рамках пандемии, то оно имеет несколько слоев. Как позитивный пример: мы довольно неплохо сотрудничали с МИД и другими властями Великобритании в наиболее острый период, когда шел вывоз из страны людей. С точки зрения обеспечения визами, с точки зрения оперативности решений - когда можно посадить на борт людей - российских граждан, прибывающих из других стран, например из ЮАР, Австралии, Латинской Америки", - отметил Келин."Россияне прилетали сюда и мы их устраивали на вывозные рейсы. Тут необходимо было быстро решать вопросы с транзитными визами, с переходами, с посадками (на вывозные рейсы), какие-то случаи возникали. Вот это у нас решалось хорошо, так же как и мы помогали вывозить британцев из России", - рассказал посол.По его словам, несмотря на карантинные ограничения, в течение года удалось провести несколько встреч с британскими дипломатами."Контакты с МИД у нас продолжаются, само собой, в разных формах: частично онлайн, частично личные беседы. У меня здесь были встречи с первым заместителем министра иностранных дел Уэнди Мортон, она появилась уже когда началась пандемия, и до нее были другие люди. За последнее время были и личные встречи в МИДе, все с этим нормально", - сказал Келин.Отметил он и продолжающийся диалог между российскими и британскими компаниями по совершенствованию вакцин от коронавируса."Британия сосредоточилась на двух вакцинах - американо-германской Pfizer и выпускающейся здесь англо-шведской компанией AstraZeneca. AstraZeneca имеет большие и давние интересы в России, она там работает, поэтому здесь проблем во взаимодействии по линии частных компаний, в том числе у нашего института имени Гамалеи, нет. Оно (сотрудничество) идет и сейчас, идут исследовательские работы, в том числе над тем, как усилить действенность вакцины от AstraZeneca, но пока результатов я не знаю. На межгосударственном уровне такого взаимодействия не было, но по линии российских и британских компаний оно развивается", - сказал посол.Однако взаимодействие на межгосударственном уровне в вопросах здравоохранения не налажено."Другой слой касается вакцин и взаимодействия по линии межгосударственных институтов или минздравов. Такого взаимодействия не получилось. Мы пытались с нашей стороны наладить его, предлагали обменяться образцами и запросили образцы (анализов) вакцинированных людей. Но, к сожалению, получили на это отказ. Это было летом, и тогда нам предложили взаимодействие на международных площадках, и возможно оно и есть, но отследить я его не смог, потому что такое сотрудничество тоже идет онлайн. Вот такого взаимодействия не было", - сказал посол.
https://ria.ru/20210206/evropa-1596227201.html
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россия, андрей келин, astrazeneca , великобритания, москва, лондон, политика

Посол России оценил отношения с Великобританией

03:18 10.02.2021
 
© Фото : МИД РФПосол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин
Посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото : МИД РФ
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ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Отношения РФ и Британии стабилизировались на низком уровне, заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
"Не будем питать иллюзий. Прошедший год не отличался какой-то активностью в дипломатии. Нам пришлось (из-за пандемии коронавируса) отменить практически все визиты, нам пришлось отменить даже гастроли Большого театра и бизнес-форум. В целом должен сказать, что за последние несколько лет, особенно за 2020 год, отношения стабилизировались на низком уровне", - сказал посол в беседе с российскими журналистами накануне отмечаемого 10 февраля Дня дипломата.
Келин констатировал, что отношения двух стран не улучшились, несмотря на то что весь мир боролся с общей угрозой - пандемией.
"Прошедший год не оправдал надежд в том плане, что отношения будут улучшаться даже на фоне пандемии. Здесь из нас продолжают рисовать образ врага, хотя мы открыты к самому доброжелательному сотрудничеству. И эта каждодневная рисовка образа врага, а мы перетерпели за этот год порядка десяти голословных обвинений, она мешает налаживать сотрудничество. Сначала об этих обвинениях пишут средства массовой информации, потом их воспроизводят в парламенте, затем частично их воспроизводят на официальном уровне в заявлениях. И пока я не вижу никаких признаков позитива во всем этом деле", - добавил посол.
Однако, по его словам, в минувшем году Россия и Британия успешно сотрудничали в организации "вывозных" рейсов, которыми россияне в условиях пандемии отправлялись на Родину. Контакты продолжаются и сейчас.
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"Что касается сотрудничества в рамках пандемии, то оно имеет несколько слоев. Как позитивный пример: мы довольно неплохо сотрудничали с МИД и другими властями Великобритании в наиболее острый период, когда шел вывоз из страны людей. С точки зрения обеспечения визами, с точки зрения оперативности решений - когда можно посадить на борт людей - российских граждан, прибывающих из других стран, например из ЮАР, Австралии, Латинской Америки", - отметил Келин.
"Россияне прилетали сюда и мы их устраивали на вывозные рейсы. Тут необходимо было быстро решать вопросы с транзитными визами, с переходами, с посадками (на вывозные рейсы), какие-то случаи возникали. Вот это у нас решалось хорошо, так же как и мы помогали вывозить британцев из России", - рассказал посол.
По его словам, несмотря на карантинные ограничения, в течение года удалось провести несколько встреч с британскими дипломатами.
"Контакты с МИД у нас продолжаются, само собой, в разных формах: частично онлайн, частично личные беседы. У меня здесь были встречи с первым заместителем министра иностранных дел Уэнди Мортон, она появилась уже когда началась пандемия, и до нее были другие люди. За последнее время были и личные встречи в МИДе, все с этим нормально", - сказал Келин.
Отметил он и продолжающийся диалог между российскими и британскими компаниями по совершенствованию вакцин от коронавируса.
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"Британия сосредоточилась на двух вакцинах - американо-германской Pfizer и выпускающейся здесь англо-шведской компанией AstraZeneca. AstraZeneca имеет большие и давние интересы в России, она там работает, поэтому здесь проблем во взаимодействии по линии частных компаний, в том числе у нашего института имени Гамалеи, нет. Оно (сотрудничество) идет и сейчас, идут исследовательские работы, в том числе над тем, как усилить действенность вакцины от AstraZeneca, но пока результатов я не знаю. На межгосударственном уровне такого взаимодействия не было, но по линии российских и британских компаний оно развивается", - сказал посол.
Однако взаимодействие на межгосударственном уровне в вопросах здравоохранения не налажено.
"Другой слой касается вакцин и взаимодействия по линии межгосударственных институтов или минздравов. Такого взаимодействия не получилось. Мы пытались с нашей стороны наладить его, предлагали обменяться образцами и запросили образцы (анализов) вакцинированных людей. Но, к сожалению, получили на это отказ. Это было летом, и тогда нам предложили взаимодействие на международных площадках, и возможно оно и есть, но отследить я его не смог, потому что такое сотрудничество тоже идет онлайн. Вот такого взаимодействия не было", - сказал посол.
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