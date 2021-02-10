https://ria.ru/20210210/otkhody-1596820199.html
Пандемия не помешала программе раздельного сбора мусора в Москве
Пандемия не помешала программе раздельного сбора мусора в Москве
Программа раздельного сбора мусора в Москве не останавливалась в 2020 году, несмотря на пандемию, и было отмечено в 1,5 раза больше раздельно собранного мусора, РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:04
2021-02-10T14:04
2021-02-10T14:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570677186_0:56:622:406_1920x0_80_0_0_25890940d8017d1f16a09f047c7f3243.png
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Программа раздельного сбора мусора в Москве не останавливалась в 2020 году, несмотря на пандемию, и было отмечено в 1,5 раза больше раздельно собранного мусора, чем в 2019 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".Он отметил, что принятые решения с разделением мусора по двум бакам принесли свои плоды, оправдали себя.Заммэра подчеркнул, что в период пандемии программа раздельного сбора мусора не останавливалась, так, в 2020 году, собрали больше, чем в 2019 году. "Раздельно собранного мусора в 2020 году собрано в 1,5 раза больше, чем то, что было собрано в 2019 году, и несмотря на то, что год был тяжелым", - сказал Бирюков.Он также отметил, что количество контейнеров для сбора мусора сейчас достаточное, увеличивать его не имеет смысла.Программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. Для ее реализации во дворах и около объектов социальной сферы были оборудованы более 22 тысяч контейнерных площадок, где установлено более 60 тысяч брендированных контейнеров. На них нанесены поясняющие пиктограммы, сбор и вывоз отходов осуществляется разными мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией.
https://ria.ru/20210112/zvonki-1593273723.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570677186_3:0:619:462_1920x0_80_0_0_49ea799430ac2dc04ea9f2d05e257b03.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Программа раздельного сбора мусора в Москве
не останавливалась в 2020 году, несмотря на пандемию, и было отмечено в 1,5 раза больше раздельно собранного мусора, чем в 2019 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".
Он отметил, что принятые решения с разделением мусора по двум бакам принесли свои плоды, оправдали себя.
Заммэра подчеркнул, что в период пандемии программа раздельного сбора мусора не останавливалась, так, в 2020 году, собрали больше, чем в 2019 году. "Раздельно собранного мусора в 2020 году собрано в 1,5 раза больше, чем то, что было собрано в 2019 году, и несмотря на то, что год был тяжелым", - сказал Бирюков.
Он также отметил, что количество контейнеров для сбора мусора сейчас достаточное, увеличивать его не имеет смысла.
Программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. Для ее реализации во дворах и около объектов социальной сферы были оборудованы более 22 тысяч контейнерных площадок, где установлено более 60 тысяч брендированных контейнеров. На них нанесены поясняющие пиктограммы, сбор и вывоз отходов осуществляется разными мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией.