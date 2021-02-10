https://ria.ru/20210210/otkhody-1596820199.html

Пандемия не помешала программе раздельного сбора мусора в Москве

Пандемия не помешала программе раздельного сбора мусора в Москве

Программа раздельного сбора мусора в Москве не останавливалась в 2020 году, несмотря на пандемию, и было отмечено в 1,5 раза больше раздельно собранного мусора, РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T14:04

2021-02-10T14:04

2021-02-10T14:04

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Программа раздельного сбора мусора в Москве не останавливалась в 2020 году, несмотря на пандемию, и было отмечено в 1,5 раза больше раздельно собранного мусора, чем в 2019 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".Он отметил, что принятые решения с разделением мусора по двум бакам принесли свои плоды, оправдали себя.Заммэра подчеркнул, что в период пандемии программа раздельного сбора мусора не останавливалась, так, в 2020 году, собрали больше, чем в 2019 году. "Раздельно собранного мусора в 2020 году собрано в 1,5 раза больше, чем то, что было собрано в 2019 году, и несмотря на то, что год был тяжелым", - сказал Бирюков.Он также отметил, что количество контейнеров для сбора мусора сейчас достаточное, увеличивать его не имеет смысла.Программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. Для ее реализации во дворах и около объектов социальной сферы были оборудованы более 22 тысяч контейнерных площадок, где установлено более 60 тысяч брендированных контейнеров. На них нанесены поясняющие пиктограммы, сбор и вывоз отходов осуществляется разными мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией.

https://ria.ru/20210112/zvonki-1593273723.html

москва

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2021

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петр бирюков, москва