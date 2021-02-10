https://ria.ru/20210210/otkaz-1596883198.html

В Германии предупредили о последствиях отказа от "Северного потока — 2"

В Германии предупредили о последствиях отказа от "Северного потока — 2"

Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал, как отказ "Северного потока — 2" скажется на отношениях Европы и России. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T18:36

2021-02-10T18:36

2021-02-10T23:24

северный поток — 2

хайко маас

в мире

россия

мид германии

европа

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БЕРЛИН, 10 фев — РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал, как отказ "Северного потока — 2" скажется на отношениях Европы и России.Маас отметил, что политики, призывающие к принципиальному отказу от "Северного потока — 2", должны понимать "геостратегические последствия" подобного решения.Министр добавил, что о позиции по отношению к совместным проектам с Китаем ведутся аналогичные споры. Он подчеркнул, что попытки изолировать Россию, о которых говорят противники строительства газопровода, могут привести к сближению Москвы и Пекина. Этот альянс, направленный против Запада, стал бы крупнейшим из существующих."Я не считаю, что стратегия Запада должна быть в (провоцировании. — Прим. ред.) этого противостояния. Поэтому я против того, чтобы обрубать все мосты с Россией в этом отношении. <...> Это не только неправильно, это опасно", — отметил Маас.Также он раскритиковал сторонников исключения России из Совета Европы, подчеркнув, что ее членство в организации отвечает интересам российских граждан.

россия

европа

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