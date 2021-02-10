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В Германии предупредили о последствиях отказа от "Северного потока — 2"
В Германии предупредили о последствиях отказа от "Северного потока — 2"
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал, как отказ "Северного потока — 2" скажется на отношениях Европы и России. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T18:36
2021-02-10T23:24
северный поток — 2
хайко маас
в мире
россия
мид германии
европа
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БЕРЛИН, 10 фев — РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал, как отказ "Северного потока — 2" скажется на отношениях Европы и России.Маас отметил, что политики, призывающие к принципиальному отказу от "Северного потока — 2", должны понимать "геостратегические последствия" подобного решения.Министр добавил, что о позиции по отношению к совместным проектам с Китаем ведутся аналогичные споры. Он подчеркнул, что попытки изолировать Россию, о которых говорят противники строительства газопровода, могут привести к сближению Москвы и Пекина. Этот альянс, направленный против Запада, стал бы крупнейшим из существующих."Я не считаю, что стратегия Запада должна быть в (провоцировании. — Прим. ред.) этого противостояния. Поэтому я против того, чтобы обрубать все мосты с Россией в этом отношении. &lt;...&gt; Это не только неправильно, это опасно", — отметил Маас.Также он раскритиковал сторонников исключения России из Совета Европы, подчеркнув, что ее членство в организации отвечает интересам российских граждан.
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северный поток — 2, хайко маас, в мире, россия, мид германии, европа

В Германии предупредили о последствиях отказа от "Северного потока — 2"

18:36 10.02.2021 (обновлено: 23:24 10.02.2021)
 
© AP Photo / dpa / Jens BuettnerТрубоукладочное судно "Фортуна" в порту Висмар, Германия
Трубоукладочное судно Фортуна в порту Висмар, Германия - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
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БЕРЛИН, 10 фев — РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал, как отказ "Северного потока — 2" скажется на отношениях Европы и России.

"Я готов вести эту дискуссию, с удовольствием поговорю о других проектах импорта энергоносителей. Есть страны, которые требуют от нас прекращения строительства в то время, как они сами <...> увеличивают импорт нефти из России", — сказал министр, выступая в бундестаге.

Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Маас отметил, что политики, призывающие к принципиальному отказу от "Северного потока — 2", должны понимать "геостратегические последствия" подобного решения.
Министр добавил, что о позиции по отношению к совместным проектам с Китаем ведутся аналогичные споры. Он подчеркнул, что попытки изолировать Россию, о которых говорят противники строительства газопровода, могут привести к сближению Москвы и Пекина. Этот альянс, направленный против Запада, стал бы крупнейшим из существующих.
"Я не считаю, что стратегия Запада должна быть в (провоцировании. — Прим. ред.) этого противостояния. Поэтому я против того, чтобы обрубать все мосты с Россией в этом отношении. <...> Это не только неправильно, это опасно", — отметил Маас.
Также он раскритиковал сторонников исключения России из Совета Европы, подчеркнув, что ее членство в организации отвечает интересам российских граждан.
 
Северный поток — 2Хайко МаасВ миреРоссияМИД ГерманииЕвропа
 
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