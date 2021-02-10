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В США спасли трех человек, проживших на необитаемом острове 33 дня
В США спасли трех человек, проживших на необитаемом острове 33 дня
Береговая охрана США эвакуировала трех граждан Кубы с необитаемого острова на Багамах, которые провели на нем, предположительно, 33 дня, сообщает ведомство. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T17:29
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Береговая охрана США эвакуировала трех граждан Кубы с необитаемого острова на Багамах, которые провели на нем, предположительно, 33 дня, сообщает ведомство."Береговая охрана во вторник спасала трех граждан Кубы, которые, по имеющейся информации, находились на (острове - ред.) Ангилья-кей, Багамские острова, на протяжении 33 дней", - говорится в заявлении, размещенном на сайте 7-го округа Береговой охраны США.Один из летных экипажей службы заметил людей, махавших самодельным флагом, во время "обычного патрулирования". Спасатели сбросили людям еду, воду и радио для того, чтобы установить связь. Еще один вертолет, прибывший на место происшествия, доставил кубинцев в медицинский центр рядом с городом Ки-Уэст, штат Флорида.Как сообщил представитель службы Джастин Догерти, двое мужчин и одна женщина из Кубы оказались на необитаемом острове после того, как их лодка перевернулась. По его словам, он был поражен, что они находятся в "такой хорошей форме", сообщает телеканал WPLG. Питались они, вероятно, кокосами, отметил Догерти.
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куба, флорида, сша, багамы, в мире

В США спасли трех человек, проживших на необитаемом острове 33 дня

17:29 10.02.2021
 
© Depositphotos / fylettoЗакат на пляже карибского острова Барбадос
Закат на пляже карибского острова Барбадос - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Depositphotos / fyletto
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Береговая охрана США эвакуировала трех граждан Кубы с необитаемого острова на Багамах, которые провели на нем, предположительно, 33 дня, сообщает ведомство.
"Береговая охрана во вторник спасала трех граждан Кубы, которые, по имеющейся информации, находились на (острове - ред.) Ангилья-кей, Багамские острова, на протяжении 33 дней", - говорится в заявлении, размещенном на сайте 7-го округа Береговой охраны США.
Один из летных экипажей службы заметил людей, махавших самодельным флагом, во время "обычного патрулирования". Спасатели сбросили людям еду, воду и радио для того, чтобы установить связь. Еще один вертолет, прибывший на место происшествия, доставил кубинцев в медицинский центр рядом с городом Ки-Уэст, штат Флорида.
Как сообщил представитель службы Джастин Догерти, двое мужчин и одна женщина из Кубы оказались на необитаемом острове после того, как их лодка перевернулась. По его словам, он был поражен, что они находятся в "такой хорошей форме", сообщает телеканал WPLG. Питались они, вероятно, кокосами, отметил Догерти.
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