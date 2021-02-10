https://ria.ru/20210210/oskar-1596787180.html

Режиссер "Гунды" прокомментировал попадание в шорт-лист "Оскара"

Режиссер "Гунды" прокомментировал попадание в шорт-лист "Оскара"

Режиссер "Гунды" Виктор Косаковский назвал попадание картины в шорт-лист "Оскара" техническим, этапом, отметив, что теперь "начинается интересное". РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T11:18

2021-02-10T11:18

2021-02-10T11:37

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хоакин феникс

оскар (премия)

виктор косаковский

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Режиссер "Гунды" Виктор Косаковский назвал попадание картины в шорт-лист "Оскара" техническим, этапом, отметив, что теперь "начинается интересное".Ранее американо-норвежский фильм "Гунда" Косаковского был включен в шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в категории "лучший документальный фильм". Всего в эту категорию члены киноакадемии включили десять картин, среди них фильм режиссера Дэвида Франса "Добро пожаловать в Чечню", "All In: Борьба за демократию" Лиз Гарбус и Лизы Кортес, "Молодые политики" Аманды Макбейн и Джесси Мосс."Благодарю вас за поздравление, но это не стоит вообще внимания... Это технический шаг, поверьте мне, пока это ни о чем не говорит. Сейчас начинается интересное, но там есть Netflix, есть Amazon, там есть такие большие киты, которые вкладывают огромные деньги, так что здесь не о чем говорить", - сказал Косаковский РИА Новости.Черно-белый документальный фильм "Гунда", исполнительным продюсером которого является Хоакин Феникс, показывает жизнь свиньи Гунды и ее поросят.

https://ria.ru/20210210/konchalovskiy-1596757034.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, хоакин феникс, оскар (премия), виктор косаковский