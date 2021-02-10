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https://ria.ru/20210210/oskar-1596787180.html
Режиссер "Гунды" прокомментировал попадание в шорт-лист "Оскара"
Режиссер "Гунды" прокомментировал попадание в шорт-лист "Оскара"
Режиссер "Гунды" Виктор Косаковский назвал попадание картины в шорт-лист "Оскара" техническим, этапом, отметив, что теперь "начинается интересное". РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:18
2021-02-10T11:37
кино и сериалы
новости культуры
культура
хоакин феникс
оскар (премия)
виктор косаковский
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Режиссер "Гунды" Виктор Косаковский назвал попадание картины в шорт-лист "Оскара" техническим, этапом, отметив, что теперь "начинается интересное".Ранее американо-норвежский фильм "Гунда" Косаковского был включен в шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в категории "лучший документальный фильм". Всего в эту категорию члены киноакадемии включили десять картин, среди них фильм режиссера Дэвида Франса "Добро пожаловать в Чечню", "All In: Борьба за демократию" Лиз Гарбус и Лизы Кортес, "Молодые политики" Аманды Макбейн и Джесси Мосс."Благодарю вас за поздравление, но это не стоит вообще внимания... Это технический шаг, поверьте мне, пока это ни о чем не говорит. Сейчас начинается интересное, но там есть Netflix, есть Amazon, там есть такие большие киты, которые вкладывают огромные деньги, так что здесь не о чем говорить", - сказал Косаковский РИА Новости.Черно-белый документальный фильм "Гунда", исполнительным продюсером которого является Хоакин Феникс, показывает жизнь свиньи Гунды и ее поросят.
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кино и сериалы, новости культуры, хоакин феникс, оскар (премия), виктор косаковский

Режиссер "Гунды" прокомментировал попадание в шорт-лист "Оскара"

11:18 10.02.2021 (обновлено: 11:37 10.02.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваляРежиссер Виктор Косаковский
Режиссер Виктор Косаковский - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Режиссер "Гунды" Виктор Косаковский назвал попадание картины в шорт-лист "Оскара" техническим, этапом, отметив, что теперь "начинается интересное".
Ранее американо-норвежский фильм "Гунда" Косаковского был включен в шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в категории "лучший документальный фильм". Всего в эту категорию члены киноакадемии включили десять картин, среди них фильм режиссера Дэвида Франса "Добро пожаловать в Чечню", "All In: Борьба за демократию" Лиз Гарбус и Лизы Кортес, "Молодые политики" Аманды Макбейн и Джесси Мосс.
"Благодарю вас за поздравление, но это не стоит вообще внимания... Это технический шаг, поверьте мне, пока это ни о чем не говорит. Сейчас начинается интересное, но там есть Netflix, есть Amazon, там есть такие большие киты, которые вкладывают огромные деньги, так что здесь не о чем говорить", - сказал Косаковский РИА Новости.
Черно-белый документальный фильм "Гунда", исполнительным продюсером которого является Хоакин Феникс, показывает жизнь свиньи Гунды и ее поросят.
Кадр из фильма Дорогие товарищи! - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
03:06Культура
Фильм Кончаловского попал в шорт-лист "Оскара"
 
КультураКино и сериалыНовости культурыХоакин ФениксОскар (премия)Виктор Косаковский
 
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