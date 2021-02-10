https://ria.ru/20210210/oskar-1596768964.html
Фильмы Кончаловского и Косаковского попали в шорт-лист "Оскара"
Фильмы Кончаловского и Косаковского попали в шорт-лист "Оскара"
Американо-норвежский фильм "Гунда", снятый российским режиссером Виктором Косаковским, а также картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошли в... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T09:12
2021-02-10T09:12
2021-02-10T10:23
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новости культуры
культура
хоакин феникс
оскар (премия)
виктор косаковский
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американо-норвежский фильм "Гунда", снятый российским режиссером Виктором Косаковским, а также картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошли в шорт-лист претендентов на премию "Оскар".Лента Кончаловского основана на реальных событиях 1962 года, когда в столице казачества городе Новочеркасск расстреляли демонстрацию рабочих. Главная героиня — член парткома Людмила, которую сыграла Юлия Высоцкая. Она отвечает за идеологическую работу, получает продуктовые пайки в спецотделе гастронома и искренне возмущается бунтовщиками. Но в одном из столкновений без вести пропадает ее дочь-подросток. Заявки на участие в категории "Иностранный художественный фильм" подали 93 страны.Фильм Косаковского номинирован в категории "Лучший документальный фильм".Черно-белая лента, исполнительным продюсером которой выступил Хоакин Феникс, показывает жизнь свиньи Гунды и ее поросят.Всего на приз лучшему документальному фильму претендуют десять картин, в том числе "Добро пожаловать в Чечню" Дэвида Франса, "All In: Борьба за демократию" Лиз Гарбус и Лизы Кортес, "Молодые политики" Аманды Макбейн и Джесси Мосс.События в НовочеркасскеВ результате расстрела демонстрантов, по официальным данным, погибли 26 человек, получили ранения 58. Семерых "зачинщиков" казнили позже по приговору суда, еще 112 отправились на север отбывать наказание на сроки от 8 до 15 лет.Протест был вызван недостатком продовольствия, ростом цен на продукты и повышением нормы выработки для сотрудников. Выступление рабочих было подавлено силами армии и КГБ. Факт расстрела от общественности скрыли.
https://ria.ru/20200913/konchalovskiy-1577153190.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кино и сериалы, новости культуры, хоакин феникс, оскар (премия), виктор косаковский
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Американо-норвежский фильм "Гунда", снятый российским режиссером Виктором Косаковским
, а также картина Андрея Кончаловского
"Дорогие товарищи!" вошли в шорт-лист претендентов на премию "Оскар"
.
Лента Кончаловского основана на реальных событиях 1962 года, когда в столице казачества городе Новочеркасск расстреляли демонстрацию рабочих. Главная героиня — член парткома Людмила, которую сыграла Юлия Высоцкая. Она отвечает за идеологическую работу, получает продуктовые пайки в спецотделе гастронома и искренне возмущается бунтовщиками. Но в одном из столкновений без вести пропадает ее дочь-подросток.
Заявки на участие в категории "Иностранный художественный фильм" подали 93 страны.
Фильм Косаковского номинирован в категории "Лучший документальный фильм".
Черно-белая лента, исполнительным продюсером которой выступил Хоакин Феникс
, показывает жизнь свиньи Гунды и ее поросят.
Всего на приз лучшему документальному фильму претендуют десять картин, в том числе "Добро пожаловать в Чечню" Дэвида Франса, "All In: Борьба за демократию" Лиз Гарбус и Лизы Кортес, "Молодые политики" Аманды Макбейн и Джесси Мосс.
События в Новочеркасске
В результате расстрела демонстрантов, по официальным данным, погибли 26 человек, получили ранения 58. Семерых "зачинщиков" казнили позже по приговору суда, еще 112 отправились на север отбывать наказание на сроки от 8 до 15 лет.
Протест был вызван недостатком продовольствия, ростом цен на продукты и повышением нормы выработки для сотрудников. Выступление рабочих было подавлено силами армии и КГБ. Факт расстрела от общественности скрыли.