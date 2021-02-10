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Комитет Госдумы поддержал проект о порядке уничтожения бесхозного оружия
Комитет Госдумы поддержал проект о порядке уничтожения бесхозного оружия
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал принять в первом чтении законопроект о порядке уничтожения... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:03
2021-02-10T11:03
2021-02-10T11:03
василий пискарев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
эрнест валеев
госдума рф
владислав резник
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал принять в первом чтении законопроект о порядке уничтожения бесхозного оружия и патронов Росгвардией.Первое чтение состоится 16 февраля.Авторами инициативы стали депутаты Василий Пискарев, Александр Хинштейн, Эрнест Валеев и Владислав Резник. Изменения вносятся в федеральный закон "Об оружии".Кроме того, проектом уточняется порядок хранения изъятого оружия и патронов к нему в связи с аннулированием лицензии или разрешения.Отмечается, что в случае неисполнения предписания оружие и патроны к нему будут признаваться бесхозными и уничтожаться Росгвардией.Также законопроектом исключается избыточное ограничение прав граждан, у которых была аннулирована лицензия и разрешение, повторно обращаться за их получением спустя год со дня устранения нарушений, которые не позволяли получить документы."Вместо этого предусматривается, что оружие и патроны, находящиеся на хранении в Росгвардии, подлежат возврату собственнику при устранении обстоятельств, исключающих возможность владения ими", - добавляется в документе.
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василий пискарев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), эрнест валеев, госдума рф, владислав резник, общество
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Комитет Госдумы
по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал принять в первом чтении законопроект о порядке уничтожения бесхозного оружия и патронов Росгвардией
.
Первое чтение состоится 16 февраля.
Авторами инициативы стали депутаты Василий Пискарев
, Александр Хинштейн, Эрнест Валеев
и Владислав Резник
. Изменения вносятся в федеральный закон "Об оружии".
"Законопроектом предлагается предоставить собственникам оружия право безвозмездной передачи принадлежащего им на законных основаниях оружия и патронов к нему для уничтожения в территориальные органы Росгвардии. При этом все конфискованное, бесхозяйное и сданное оружие и патроны к нему (за исключением изъятых по уголовным делам) будет уничтожаться Росгвардией", - говорится в пояснительной записке.
Кроме того, проектом уточняется порядок хранения изъятого оружия и патронов к нему в связи с аннулированием лицензии или разрешения.
"В частности, предусматривается, что находящееся на хранении в Росгвардии изъятое оружие и патроны к нему должны быть реализованы либо получены собственником обратно в течение одного года со дня передачи на хранение. По истечении одного года собственнику будет направляться Росгвардией предписание об устранении нарушения, связанного с несоблюдением порядка хранения оружия, которое должно быть исполнено в течение двух месяцев также путем реализации либо получения оружия собственником обратно для самостоятельного обеспечения сохранности", - добавляется в документе.
Отмечается, что в случае неисполнения предписания оружие и патроны к нему будут признаваться бесхозными и уничтожаться Росгвардией.
Также законопроектом исключается избыточное ограничение прав граждан, у которых была аннулирована лицензия и разрешение, повторно обращаться за их получением спустя год со дня устранения нарушений, которые не позволяли получить документы.
"Вместо этого предусматривается, что оружие и патроны, находящиеся на хранении в Росгвардии, подлежат возврату собственнику при устранении обстоятельств, исключающих возможность владения ими", - добавляется в документе.