https://ria.ru/20210210/oruzhie-1596783174.html

Комитет Госдумы поддержал проект о порядке уничтожения бесхозного оружия

Комитет Госдумы поддержал проект о порядке уничтожения бесхозного оружия

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал принять в первом чтении законопроект о порядке уничтожения... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T11:03

2021-02-10T11:03

2021-02-10T11:03

василий пискарев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

эрнест валеев

госдума рф

владислав резник

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал принять в первом чтении законопроект о порядке уничтожения бесхозного оружия и патронов Росгвардией.Первое чтение состоится 16 февраля.Авторами инициативы стали депутаты Василий Пискарев, Александр Хинштейн, Эрнест Валеев и Владислав Резник. Изменения вносятся в федеральный закон "Об оружии".Кроме того, проектом уточняется порядок хранения изъятого оружия и патронов к нему в связи с аннулированием лицензии или разрешения.Отмечается, что в случае неисполнения предписания оружие и патроны к нему будут признаваться бесхозными и уничтожаться Росгвардией.Также законопроектом исключается избыточное ограничение прав граждан, у которых была аннулирована лицензия и разрешение, повторно обращаться за их получением спустя год со дня устранения нарушений, которые не позволяли получить документы."Вместо этого предусматривается, что оружие и патроны, находящиеся на хранении в Росгвардии, подлежат возврату собственнику при устранении обстоятельств, исключающих возможность владения ими", - добавляется в документе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/aspid-1594868678.html

https://ria.ru/20210204/samooborona-1596045566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий пискарев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), эрнест валеев, госдума рф, владислав резник, общество