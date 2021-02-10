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Непогода может нарушить работу систем жизнеобеспечения 12 регионов России
Непогода может нарушить работу систем жизнеобеспечения 12 регионов России
В 12 российских регионах непогода может нарушить работу систем жизнеобеспечения, предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T02:36
2021-02-10T02:36
2021-02-10T10:33
россия
погода
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
северо-кавказский фо
новосибирская область
республика крым
краснодарский край
республика адыгея
общество
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В 12 российских регионах непогода может нарушить работу систем жизнеобеспечения, предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС).Это коснется части Южного (Крым, Адыгея, Краснодарский край), Дальневосточного (Магадан, Камчатка) и всего Северо-Кавказского федеральных округов.Ученые порекомендовали территориальным подразделениям Росгидромета оперативно информировать органы управления и население об опасности.До середины февраля на большей части европейской территории России и юга Западной Сибири прогнозируют выпадение до 65 миллиметров осадков — почти две месячные нормы. Это увеличивает риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с снегодождевыми паводками, сходом лавин, селей и оползней.По данным ВНИИ ГОЧС, к 5 февраля высота снежного покрова в Новосибирской области составляет 132 сантиметра, в Красноярском крае — около 110, а на Камчатке — 108. В некоторых регионах нагрузка снега на крыши зданий достигла избыточных значений, что приводит к обрушениям, а также гибели и травмированию людей.
https://ria.ru/20210209/normy-1596675759.html
россия
северо-кавказский фо
новосибирская область
республика крым
краснодарский край
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россия, погода, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), северо-кавказский фо, новосибирская область, республика крым, краснодарский край, республика адыгея, общество
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В 12 российских регионах непогода может нарушить работу систем жизнеобеспечения, предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС).
Это коснется части Южного (Крым, Адыгея, Краснодарский край), Дальневосточного (Магадан, Камчатка) и всего Северо-Кавказского федеральных округов.
Ученые порекомендовали территориальным подразделениям Росгидромета оперативно информировать органы управления и население об опасности.
До середины февраля на большей части европейской территории России и юга Западной Сибири прогнозируют выпадение до 65 миллиметров осадков — почти две месячные нормы. Это увеличивает риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с снегодождевыми паводками, сходом лавин, селей и оползней.
По данным ВНИИ ГОЧС, к 5 февраля высота снежного покрова в Новосибирской области составляет 132 сантиметра, в Красноярском крае — около 110, а на Камчатке — 108.
В некоторых регионах нагрузка снега на крыши зданий достигла избыточных значений, что приводит к обрушениям, а также гибели и травмированию людей.