https://ria.ru/20210210/ogranicheniya-1596798106.html
Эксперт назвал опасность резкого снятия ограничений по COVID-19
Эксперт назвал опасность резкого снятия ограничений по COVID-19
Решение сделать масочный режим в Удмуртии рекомендательным с 12 февраля основано на положительной динамике по заболеваемости коронавирусом в регионе, однако... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:19
2021-02-10T12:19
2021-02-10T12:39
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр бречалов
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Решение сделать масочный режим в Удмуртии рекомендательным с 12 февраля основано на положительной динамике по заболеваемости коронавирусом в регионе, однако резкое снятие ограничений по всей стране может повысить заболеваемость сезонными ОРВИ, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный режим, а с 10 февраля снимут ограничения по режиму работы общепита.Вознесенский пояснил, что любое послабление ограничительных мероприятий основывается как минимум на двух цифрах. Первая цифра - это количество новых случаев выявления инфекции, вторая цифра - это количество свободных коек в регионе, предназначенных для ковидных больных.Вознесенский добавил, что говоря о возможности подобного смягчения по всей стране, нужно помнить, что февраль-март - это еще время циркуляции сезонных ОРВИ."Если мы сейчас резко снимем ограничительные мероприятия, мы можем поднять заболеваемость этими нозологиями. Поэтому я думаю, в каждом конкретном регионе будут приниматься решения в зависимости от первых двух цифр... и в зависимости от того, как идет подъем заболеваемости сезонными ОРВИ. Если вот эти три пункта имеют положительную динамику, то послаблять ограничительные мероприятия вполне обоснованно", - отметил он. -0-
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр бречалов, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Решение сделать масочный режим в Удмуртии рекомендательным с 12 февраля основано на положительной динамике по заболеваемости коронавирусом в регионе, однако резкое снятие ограничений по всей стране может повысить заболеваемость сезонными ОРВИ, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов
заявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный режим, а с 10 февраля снимут ограничения по режиму работы общепита.
Вознесенский пояснил, что любое послабление ограничительных мероприятий основывается как минимум на двух цифрах. Первая цифра - это количество новых случаев выявления инфекции, вторая цифра - это количество свободных коек в регионе, предназначенных для ковидных больных.
"Я так понимаю, что, учитывая эти два фактора и положительную динамику их изменения, были приняты вот такие вот меры по снижению ограничительных мероприятий", - рассказал он РИА Новости.
Вознесенский добавил, что говоря о возможности подобного смягчения по всей стране, нужно помнить, что февраль-март - это еще время циркуляции сезонных ОРВИ.
"Если мы сейчас резко снимем ограничительные мероприятия, мы можем поднять заболеваемость этими нозологиями. Поэтому я думаю, в каждом конкретном регионе будут приниматься решения в зависимости от первых двух цифр... и в зависимости от того, как идет подъем заболеваемости сезонными ОРВИ. Если вот эти три пункта имеют положительную динамику, то послаблять ограничительные мероприятия вполне обоснованно", - отметил он. -0-