https://ria.ru/20210210/ogranicheniya-1596798106.html

Эксперт назвал опасность резкого снятия ограничений по COVID-19

Эксперт назвал опасность резкого снятия ограничений по COVID-19

Решение сделать масочный режим в Удмуртии рекомендательным с 12 февраля основано на положительной динамике по заболеваемости коронавирусом в регионе, однако... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T12:19

2021-02-10T12:19

2021-02-10T12:39

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр бречалов

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Решение сделать масочный режим в Удмуртии рекомендательным с 12 февраля основано на положительной динамике по заболеваемости коронавирусом в регионе, однако резкое снятие ограничений по всей стране может повысить заболеваемость сезонными ОРВИ, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный режим, а с 10 февраля снимут ограничения по режиму работы общепита.Вознесенский пояснил, что любое послабление ограничительных мероприятий основывается как минимум на двух цифрах. Первая цифра - это количество новых случаев выявления инфекции, вторая цифра - это количество свободных коек в регионе, предназначенных для ковидных больных.Вознесенский добавил, что говоря о возможности подобного смягчения по всей стране, нужно помнить, что февраль-март - это еще время циркуляции сезонных ОРВИ."Если мы сейчас резко снимем ограничительные мероприятия, мы можем поднять заболеваемость этими нозологиями. Поэтому я думаю, в каждом конкретном регионе будут приниматься решения в зависимости от первых двух цифр... и в зависимости от того, как идет подъем заболеваемости сезонными ОРВИ. Если вот эти три пункта имеют положительную динамику, то послаблять ограничительные мероприятия вполне обоснованно", - отметил он. -0-

https://ria.ru/20210210/maski-1596758946.html

https://ria.ru/20210210/pamyat-1596759875.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр бречалов, здоровье - общество, общество