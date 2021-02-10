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Эксперт назвал опасность резкого снятия ограничений по COVID-19
Эксперт назвал опасность резкого снятия ограничений по COVID-19
Решение сделать масочный режим в Удмуртии рекомендательным с 12 февраля основано на положительной динамике по заболеваемости коронавирусом в регионе, однако... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:19
2021-02-10T12:39
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр бречалов
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Решение сделать масочный режим в Удмуртии рекомендательным с 12 февраля основано на положительной динамике по заболеваемости коронавирусом в регионе, однако резкое снятие ограничений по всей стране может повысить заболеваемость сезонными ОРВИ, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный режим, а с 10 февраля снимут ограничения по режиму работы общепита.Вознесенский пояснил, что любое послабление ограничительных мероприятий основывается как минимум на двух цифрах. Первая цифра - это количество новых случаев выявления инфекции, вторая цифра - это количество свободных коек в регионе, предназначенных для ковидных больных.Вознесенский добавил, что говоря о возможности подобного смягчения по всей стране, нужно помнить, что февраль-март - это еще время циркуляции сезонных ОРВИ."Если мы сейчас резко снимем ограничительные мероприятия, мы можем поднять заболеваемость этими нозологиями. Поэтому я думаю, в каждом конкретном регионе будут приниматься решения в зависимости от первых двух цифр... и в зависимости от того, как идет подъем заболеваемости сезонными ОРВИ. Если вот эти три пункта имеют положительную динамику, то послаблять ограничительные мероприятия вполне обоснованно", - отметил он. -0-
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр бречалов, здоровье - общество, общество

Эксперт назвал опасность резкого снятия ограничений по COVID-19

12:19 10.02.2021 (обновлено: 12:39 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках выходят с одной из станций Московского метрополитена
Люди в защитных масках выходят с одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Решение сделать масочный режим в Удмуртии рекомендательным с 12 февраля основано на положительной динамике по заболеваемости коронавирусом в регионе, однако резкое снятие ограничений по всей стране может повысить заболеваемость сезонными ОРВИ, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный режим, а с 10 февраля снимут ограничения по режиму работы общепита.
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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Вознесенский пояснил, что любое послабление ограничительных мероприятий основывается как минимум на двух цифрах. Первая цифра - это количество новых случаев выявления инфекции, вторая цифра - это количество свободных коек в регионе, предназначенных для ковидных больных.
"Я так понимаю, что, учитывая эти два фактора и положительную динамику их изменения, были приняты вот такие вот меры по снижению ограничительных мероприятий", - рассказал он РИА Новости.
Вознесенский добавил, что говоря о возможности подобного смягчения по всей стране, нужно помнить, что февраль-март - это еще время циркуляции сезонных ОРВИ.
"Если мы сейчас резко снимем ограничительные мероприятия, мы можем поднять заболеваемость этими нозологиями. Поэтому я думаю, в каждом конкретном регионе будут приниматься решения в зависимости от первых двух цифр... и в зависимости от того, как идет подъем заболеваемости сезонными ОРВИ. Если вот эти три пункта имеют положительную динамику, то послаблять ограничительные мероприятия вполне обоснованно", - отметил он. -0-
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