https://ria.ru/20210210/ogranicheniya-1596790926.html

Германия намерена продлить ограничения по COVID-19 до 14 марта

Германия намерена продлить ограничения по COVID-19 до 14 марта

Ограничительные меры из-за коронавируса могут быть продлены в Германии до 14 марта, сообщил таблоид Bild со ссылкой на проект документа для встречи канцлера ФРГ РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T11:36

2021-02-10T11:36

2021-02-10T11:55

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ограничительные меры из-за коронавируса могут быть продлены в Германии до 14 марта, сообщил таблоид Bild со ссылкой на проект документа для встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами регионов в среду.Ранее таблоид сообщал, что Меркель хочет продлить локдаун в Германии до 1 марта.При этом, по информации таблоида, Меркель, вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер хотят открытия парикмахерских уже с 1 марта. Также на встрече будет обсуждаться более ранее открытие детских садов и школ.Ранее власти ФРГ приняли продлили жесткие ограничительные меры в стране в связи с распространением коронавируса до 14 февраля. Общенациональный ограниченный локдаун был введен в ФРГ 2 ноября прошлого года. В настоящее время закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений.Школьники отправлены на дистанционное обучение, решение о работе детских садов поручено регионам. Встречи допускаются в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек. Ношение самодельных защитных масок в общественном транспорте и магазинах запрещено. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров. Лица из опасных с точки зрения распространения пандемии регионов обязаны сдавать двойной тест на COVID-19 при прибытии в Германию.

https://ria.ru/20210201/lokdaun-1595540375.html

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