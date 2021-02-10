https://ria.ru/20210210/ogranicheniya-1596769092.html

Аксенов рассказал, когда в Крыму снимут основные ограничения по COVID-19

Аксенов рассказал, когда в Крыму снимут основные ограничения по COVID-19

Ограничения в работе коммерческих организаций Крыма, введенные из-за пандемии коронавируса, могут быть сняты к 1 марта при дальнейшем снижении уровня... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T09:12

2021-02-10T09:12

2021-02-10T10:58

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распространение коронавируса

коронавирус в россии

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Ограничения в работе коммерческих организаций Крыма, введенные из-за пандемии коронавируса, могут быть сняты к 1 марта при дальнейшем снижении уровня заболеваемости, сказал глава республики Сергей Аксенов.Он добавил, что в последние недели наблюдается снижение количества заболеваний коронавирусом в республике (порядка 1 тысячи человек за последнюю неделю). Главный государственный санитарный врач региона Наталья Пеньковская отметила, что для уверенного прохождения курортного сезона в Крыму нужно вакцинировать от COVID-19 до 800 тысяч человек.Аксенов подчеркнул, что к следующему понедельнику подготовят указ по сферам деятельности, которые смогут возобновить работу с 1 марта. "Это те, кто организовывал событийные мероприятия, свадьбы, концерты, праздники, корпоративы. При этом на самих мероприятиях должны соблюдаться прописанные Роспотребнадзором нормы. Это удаленность и так далее. К сожалению, эти нормативы, увы, не снимутся. Отрасли работать будут, но требования к исполнению части противоэпидемических мер будут обязательны. Ничего меняться в этой ситуации не будет", - сказал глава республики.На данный момент в Крыму в наличии 15 тысяч доз вакцин "Спутник V", в течение месяца регион должен получить еще 80 тысяч доз, сообщил Аксенов.Соблюдение масочного режима и проведение дезинфекционных мероприятий по недопущению распространения коронавируса останутся в Крыму как минимум до конца года, заявил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, население должно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, в том числе в общественном транспорте. При этом муниципальным властям поручено усилить контроль за проведением дезинфекционных мероприятий и соблюдения масочного режима.С начала пандемии в Крыму выявлено более 33,8 тысячи человек с коронавирусом, около 29,2 тысячи выздоровели, 832 человека скончались.

https://ria.ru/20210209/vaktsiny-1596613986.html

https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596541441.html

https://ria.ru/20210203/koronavirus-1595811235.html

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туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, сергей аксенов (политик)