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Аксенов рассказал, когда в Крыму снимут основные ограничения по COVID-19
Аксенов рассказал, когда в Крыму снимут основные ограничения по COVID-19
Ограничения в работе коммерческих организаций Крыма, введенные из-за пандемии коронавируса, могут быть сняты к 1 марта при дальнейшем снижении уровня... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T09:12
2021-02-10T09:12
2021-02-10T10:58
туризм
новости - туризм
распространение коронавируса
коронавирус в россии
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Ограничения в работе коммерческих организаций Крыма, введенные из-за пандемии коронавируса, могут быть сняты к 1 марта при дальнейшем снижении уровня заболеваемости, сказал глава республики Сергей Аксенов.Он добавил, что в последние недели наблюдается снижение количества заболеваний коронавирусом в республике (порядка 1 тысячи человек за последнюю неделю). Главный государственный санитарный врач региона Наталья Пеньковская отметила, что для уверенного прохождения курортного сезона в Крыму нужно вакцинировать от COVID-19 до 800 тысяч человек.Аксенов подчеркнул, что к следующему понедельнику подготовят указ по сферам деятельности, которые смогут возобновить работу с 1 марта. "Это те, кто организовывал событийные мероприятия, свадьбы, концерты, праздники, корпоративы. При этом на самих мероприятиях должны соблюдаться прописанные Роспотребнадзором нормы. Это удаленность и так далее. К сожалению, эти нормативы, увы, не снимутся. Отрасли работать будут, но требования к исполнению части противоэпидемических мер будут обязательны. Ничего меняться в этой ситуации не будет", - сказал глава республики.На данный момент в Крыму в наличии 15 тысяч доз вакцин "Спутник V", в течение месяца регион должен получить еще 80 тысяч доз, сообщил Аксенов.Соблюдение масочного режима и проведение дезинфекционных мероприятий по недопущению распространения коронавируса останутся в Крыму как минимум до конца года, заявил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, население должно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, в том числе в общественном транспорте. При этом муниципальным властям поручено усилить контроль за проведением дезинфекционных мероприятий и соблюдения масочного режима.С начала пандемии в Крыму выявлено более 33,8 тысячи человек с коронавирусом, около 29,2 тысячи выздоровели, 832 человека скончались.
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туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, сергей аксенов (политик)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости.
Ограничения в работе коммерческих организаций Крыма, введенные из-за пандемии коронавируса, могут быть сняты к 1 марта при дальнейшем снижении уровня заболеваемости, сказал глава республики Сергей Аксенов
.
"Если у нас такая динамика будет, то к 1 марта мы откроем основные сферы деятельности, которые у нас были закрыты по сегодняшний день – это прежде всего предприниматели, которые занимались прежде всего досуговыми мероприятиями", – сказал Аксенов в среду в ходе заседания оперативного штаба по коронавирусу.
Он добавил, что в последние недели наблюдается снижение количества заболеваний коронавирусом в республике (порядка 1 тысячи человек за последнюю неделю). Главный государственный санитарный врач региона Наталья Пеньковская
отметила, что для уверенного прохождения курортного сезона в Крыму нужно вакцинировать от COVID-19 до 800 тысяч человек.
Аксенов подчеркнул, что к следующему понедельнику подготовят указ по сферам деятельности, которые смогут возобновить работу с 1 марта. "Это те, кто организовывал событийные мероприятия, свадьбы, концерты, праздники, корпоративы. При этом на самих мероприятиях должны соблюдаться прописанные Роспотребнадзором нормы. Это удаленность и так далее. К сожалению, эти нормативы, увы, не снимутся. Отрасли работать будут, но требования к исполнению части противоэпидемических мер будут обязательны. Ничего меняться в этой ситуации не будет", - сказал глава республики.
На данный момент в Крыму в наличии 15 тысяч доз вакцин "Спутник V", в течение месяца регион должен получить еще 80 тысяч доз, сообщил Аксенов.
Соблюдение масочного режима и проведение дезинфекционных мероприятий по недопущению распространения коронавируса останутся в Крыму как минимум до конца года, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"(Масочный режим и дезинфекционные мероприятия) остаются в силе надолго, если не до конца года, как минимум, в лучшем случае. Масочный режим сохраняется. Просим всех носить маски. Мы понимаем, что кто-то устал, раздражение накопилось. Окажите помощь системе здравоохранения. Медицинские работники испытывают колоссальную нагрузку", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса.
По его словам, население должно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, в том числе в общественном транспорте. При этом муниципальным властям поручено усилить контроль за проведением дезинфекционных мероприятий и соблюдения масочного режима.
"Пожалуйста, наберитесь терпения. Без соблюдения требований этих преодолеть быстро последствия данной инфекции не получится. У нас впереди курортный сезон, от этого зависит, какие сферы и в какой системе координат будут работать", - сказал Аксенов.
С начала пандемии в Крыму выявлено более 33,8 тысячи человек с коронавирусом, около 29,2 тысячи выздоровели, 832 человека скончались.