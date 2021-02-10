https://ria.ru/20210210/obogrev-1596824218.html

Полевые кухни и пункты обогрева откроют в Москве для рабочих к снегопадам

Полевые кухни и пункты обогрева откроют в Москве для рабочих к снегопадам

Полевые кухни и пункты обогрева организуют в Москве для рабочих к началу снегопадов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T14:19

2021-02-10T14:19

2021-02-10T14:19

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Полевые кухни и пункты обогрева организуют в Москве для рабочих к началу снегопадов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Ранее синоптики Фобос сообщили РИА Новости о том, что рекордный снегопад начнется в Москве в ночь на пятницу и продлится до воскресенья, выпадет до 80% от нормы осадков."К началу снегопада для рабочих будут организованы полевые кухни, горячее питание, чаепития, специальные пункты обогрева вместе с биотуалетами",- сказал Бирюков.

https://ria.ru/20210210/snegopad-1596808996.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва, общество