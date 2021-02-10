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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210210/obogrev-1596824218.html
Полевые кухни и пункты обогрева откроют в Москве для рабочих к снегопадам
Полевые кухни и пункты обогрева откроют в Москве для рабочих к снегопадам
Полевые кухни и пункты обогрева организуют в Москве для рабочих к началу снегопадов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:19
2021-02-10T14:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Полевые кухни и пункты обогрева организуют в Москве для рабочих к началу снегопадов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Ранее синоптики Фобос сообщили РИА Новости о том, что рекордный снегопад начнется в Москве в ночь на пятницу и продлится до воскресенья, выпадет до 80% от нормы осадков."К началу снегопада для рабочих будут организованы полевые кухни, горячее питание, чаепития, специальные пункты обогрева вместе с биотуалетами",- сказал Бирюков.
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петр бирюков, москва, общество

Полевые кухни и пункты обогрева откроют в Москве для рабочих к снегопадам

14:19 10.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабота полевой кухни во время празднования 5-й годовщины Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией в парке имени Юрия Гагарина в Симферополе
Работа полевой кухни во время празднования 5-й годовщины Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией в парке имени Юрия Гагарина в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Полевые кухни и пункты обогрева организуют в Москве для рабочих к началу снегопадов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Ранее синоптики Фобос сообщили РИА Новости о том, что рекордный снегопад начнется в Москве в ночь на пятницу и продлится до воскресенья, выпадет до 80% от нормы осадков.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
13:03Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Городские службы Москвы готовы к предстоящим снегопадам
"К началу снегопада для рабочих будут организованы полевые кухни, горячее питание, чаепития, специальные пункты обогрева вместе с биотуалетами",- сказал Бирюков.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбщество
 
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