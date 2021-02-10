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Полевые кухни и пункты обогрева откроют в Москве для рабочих к снегопадам
Полевые кухни и пункты обогрева откроют в Москве для рабочих к снегопадам
Полевые кухни и пункты обогрева организуют в Москве для рабочих к началу снегопадов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:19
2021-02-10T14:19
2021-02-10T14:19
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петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Полевые кухни и пункты обогрева организуют в Москве для рабочих к началу снегопадов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Ранее синоптики Фобос сообщили РИА Новости о том, что рекордный снегопад начнется в Москве в ночь на пятницу и продлится до воскресенья, выпадет до 80% от нормы осадков."К началу снегопада для рабочих будут организованы полевые кухни, горячее питание, чаепития, специальные пункты обогрева вместе с биотуалетами",- сказал Бирюков.
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петр бирюков, москва, общество