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Посол России призвал белорусов не переносить прошлые обиды на настоящее
Посол России призвал белорусов не переносить прошлые обиды на настоящее
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что не стоит переносить из совместной истории двух стран отдельные события и связанные с ними обиды на... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:47
2021-02-10T16:47
россия
тадеуш костюшко
дмитрий мезенцев
белоруссия
в мире
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МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что не стоит переносить из совместной истории двух стран отдельные события и связанные с ними обиды на нынешнее сотрудничество между государствами.Ранее Национальный исторический музей Белоруссии в своем аккаунте в Instagram выложил пост, посвященный 275-летию со дня рождения исторического деятеля Тадеуша Костюшко. Частью белорусского общества негативно был воспринят комментарий из аккаунта посольства в Instagram музея по поводу роли Костюшко в истории Белоруссии."Один из молодых сотрудников посольства, который интересуется историей, порывистый и по-своему смелый, из "постсоветского поколения", посчитал возможным высказать свое личное мнение в аккаунте Национального исторического музея. Он видит в этом свою личную позицию", - сказал Мезенцев в интервью РИА Новости.Посол подчеркнул, что "всегда сложно судить о событиях прошедших столетий, а в данном случае – века 18-го, через призму наших современных оценок, взглядов, миропонимания века 21-го"."Согласен с посылом МИДа Беларуси: такую работу надо делегировать профессиональным историкам. Ведь по итогам их профессиональных дискуссий нам интересно узнавать что-то новое. Столетия России, Беларуси, соседних стран столь многогранны и сложны, что давать им упрощенные, шаблонные оценки, пытаясь "подверстывать" эпизоды из ушедшей эпох к дню сегодняшнему, а порой к политически конъюнктурным "запросам", некорректно", - сказал дипломат.По его словам, если стороны хотят укреплять отношения, делать их более глубокими и масштабными, "нужно не обижаться на события многосотлетней давности и не переносить непонимание, а в ряде случаев обиды и конфликты из прошлого в день нынешний". "Вернее, обращаться к событиям и фактам, которые делают нас сплоченнее, сильнее. Как мы сегодня хотим вести диалог? Если кем-то ставится задача обострить спор, то в истории стран-соседей можно найти примеры, которые не сделают нас дружнее", - считает Мезенцев.Посол отметил, что "не следует искать ответы на вопросы, которые сейчас ставит жизнь, исключительно в прошлом". "Когда мир становится еще сложнее, надо стремиться определять пути сотрудничества на фундаменте единых подходов. Иначе мы, оставаясь во власти эмоций, будем становиться заложниками только оценок отдельных событий далекой истории", - сказал Мезенцев.Он подчеркнул, что "возникший спор – еще одно подтверждение того, сколь велико значение сказанного слова". "В каждом обществе есть люди, которые имеют различные точки зрения, это важно и естественно, но также важно быть терпимым, уважать мнение других и не хвататься за "холодное оружие", которое хранится и в исторических музеях, чтобы "рубить" направо и налево. Рассчитываю в ближайшее время побывать вместе с коллегами в Национальном историческом музее, ознакомиться с десятками экспозиций, в том числе и с выставкой, посвященной судьбе Костюшко", - заключил Мезенцев.
https://ria.ru/20210203/vzaimodeystvie-1595863853.html
https://ria.ru/20210203/kooperatsiya-1595824115.html
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россия, тадеуш костюшко, дмитрий мезенцев, белоруссия, в мире

Посол России призвал белорусов не переносить прошлые обиды на настоящее

16:47 10.02.2021
 
© Фото : пресс-служба посольства РФ в БелоруссииПосол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото : пресс-служба посольства РФ в Белоруссии
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МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что не стоит переносить из совместной истории двух стран отдельные события и связанные с ними обиды на нынешнее сотрудничество между государствами.
Ранее Национальный исторический музей Белоруссии в своем аккаунте в Instagram выложил пост, посвященный 275-летию со дня рождения исторического деятеля Тадеуша Костюшко. Частью белорусского общества негативно был воспринят комментарий из аккаунта посольства в Instagram музея по поводу роли Костюшко в истории Белоруссии.
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"Один из молодых сотрудников посольства, который интересуется историей, порывистый и по-своему смелый, из "постсоветского поколения", посчитал возможным высказать свое личное мнение в аккаунте Национального исторического музея. Он видит в этом свою личную позицию", - сказал Мезенцев в интервью РИА Новости.
Посол подчеркнул, что "всегда сложно судить о событиях прошедших столетий, а в данном случае – века 18-го, через призму наших современных оценок, взглядов, миропонимания века 21-го".
"Согласен с посылом МИДа Беларуси: такую работу надо делегировать профессиональным историкам. Ведь по итогам их профессиональных дискуссий нам интересно узнавать что-то новое. Столетия России, Беларуси, соседних стран столь многогранны и сложны, что давать им упрощенные, шаблонные оценки, пытаясь "подверстывать" эпизоды из ушедшей эпох к дню сегодняшнему, а порой к политически конъюнктурным "запросам", некорректно", - сказал дипломат.
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По его словам, если стороны хотят укреплять отношения, делать их более глубокими и масштабными, "нужно не обижаться на события многосотлетней давности и не переносить непонимание, а в ряде случаев обиды и конфликты из прошлого в день нынешний". "Вернее, обращаться к событиям и фактам, которые делают нас сплоченнее, сильнее. Как мы сегодня хотим вести диалог? Если кем-то ставится задача обострить спор, то в истории стран-соседей можно найти примеры, которые не сделают нас дружнее", - считает Мезенцев.
Посол отметил, что "не следует искать ответы на вопросы, которые сейчас ставит жизнь, исключительно в прошлом". "Когда мир становится еще сложнее, надо стремиться определять пути сотрудничества на фундаменте единых подходов. Иначе мы, оставаясь во власти эмоций, будем становиться заложниками только оценок отдельных событий далекой истории", - сказал Мезенцев.
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Он подчеркнул, что "возникший спор – еще одно подтверждение того, сколь велико значение сказанного слова". "В каждом обществе есть люди, которые имеют различные точки зрения, это важно и естественно, но также важно быть терпимым, уважать мнение других и не хвататься за "холодное оружие", которое хранится и в исторических музеях, чтобы "рубить" направо и налево. Рассчитываю в ближайшее время побывать вместе с коллегами в Национальном историческом музее, ознакомиться с десятками экспозиций, в том числе и с выставкой, посвященной судьбе Костюшко", - заключил Мезенцев.
 
РоссияТадеуш КостюшкоДмитрий МезенцевБелоруссияВ мире
 
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