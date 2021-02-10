https://ria.ru/20210210/obida-1596859925.html

Посол России призвал белорусов не переносить прошлые обиды на настоящее

Посол России призвал белорусов не переносить прошлые обиды на настоящее

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что не стоит переносить из совместной истории двух стран отдельные события и связанные с ними обиды на... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T16:47

2021-02-10T16:47

2021-02-10T16:47

россия

тадеуш костюшко

дмитрий мезенцев

белоруссия

в мире

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МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что не стоит переносить из совместной истории двух стран отдельные события и связанные с ними обиды на нынешнее сотрудничество между государствами.Ранее Национальный исторический музей Белоруссии в своем аккаунте в Instagram выложил пост, посвященный 275-летию со дня рождения исторического деятеля Тадеуша Костюшко. Частью белорусского общества негативно был воспринят комментарий из аккаунта посольства в Instagram музея по поводу роли Костюшко в истории Белоруссии."Один из молодых сотрудников посольства, который интересуется историей, порывистый и по-своему смелый, из "постсоветского поколения", посчитал возможным высказать свое личное мнение в аккаунте Национального исторического музея. Он видит в этом свою личную позицию", - сказал Мезенцев в интервью РИА Новости.Посол подчеркнул, что "всегда сложно судить о событиях прошедших столетий, а в данном случае – века 18-го, через призму наших современных оценок, взглядов, миропонимания века 21-го"."Согласен с посылом МИДа Беларуси: такую работу надо делегировать профессиональным историкам. Ведь по итогам их профессиональных дискуссий нам интересно узнавать что-то новое. Столетия России, Беларуси, соседних стран столь многогранны и сложны, что давать им упрощенные, шаблонные оценки, пытаясь "подверстывать" эпизоды из ушедшей эпох к дню сегодняшнему, а порой к политически конъюнктурным "запросам", некорректно", - сказал дипломат.По его словам, если стороны хотят укреплять отношения, делать их более глубокими и масштабными, "нужно не обижаться на события многосотлетней давности и не переносить непонимание, а в ряде случаев обиды и конфликты из прошлого в день нынешний". "Вернее, обращаться к событиям и фактам, которые делают нас сплоченнее, сильнее. Как мы сегодня хотим вести диалог? Если кем-то ставится задача обострить спор, то в истории стран-соседей можно найти примеры, которые не сделают нас дружнее", - считает Мезенцев.Посол отметил, что "не следует искать ответы на вопросы, которые сейчас ставит жизнь, исключительно в прошлом". "Когда мир становится еще сложнее, надо стремиться определять пути сотрудничества на фундаменте единых подходов. Иначе мы, оставаясь во власти эмоций, будем становиться заложниками только оценок отдельных событий далекой истории", - сказал Мезенцев.Он подчеркнул, что "возникший спор – еще одно подтверждение того, сколь велико значение сказанного слова". "В каждом обществе есть люди, которые имеют различные точки зрения, это важно и естественно, но также важно быть терпимым, уважать мнение других и не хвататься за "холодное оружие", которое хранится и в исторических музеях, чтобы "рубить" направо и налево. Рассчитываю в ближайшее время побывать вместе с коллегами в Национальном историческом музее, ознакомиться с десятками экспозиций, в том числе и с выставкой, посвященной судьбе Костюшко", - заключил Мезенцев.

https://ria.ru/20210203/vzaimodeystvie-1595863853.html

https://ria.ru/20210203/kooperatsiya-1595824115.html

https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593161555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тадеуш костюшко, дмитрий мезенцев, белоруссия, в мире