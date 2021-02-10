https://ria.ru/20210210/nyani-1596777323.html
Пушкина предложила ввести сертификацию нянь с проверкой на детекторе лжи
Пушкина предложила ввести сертификацию нянь с проверкой на детекторе лжи
Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила РИА Новости, что планирует обратиться в министерство труда и социальной... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T10:29
2021-02-10T10:29
2021-02-10T10:29
россия
оксана пушкина
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155213/51/1552135155_0:300:2665:1799_1920x0_80_0_0_30dd3902aa022c6b37240b7a7b7672e4.jpg
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила РИА Новости, что планирует обратиться в министерство труда и социальной защиты РФ с предложением о введении обязательной сертификации нянь, в которую также предлагает включить тестирование на полиграфе."На мой взгляд, нужна обязательная, а не добровольная сертификация нянь, как специалистов. Планирую по этому поводу обратиться в Минтруд", - сообщила парламентарий. Она добавила, что это "хорошая мера, которая позволит принимать на рынок труда грамотных, квалифицированных работников".Депутат также предложила включить в программу обязательной сертификации тестирование на полиграфе. "Как вариант, предлагаю включить в обязательную сертификацию - тест на полиграфе", - заметила Пушкина. Она пояснила, что как бы "идеально" не выглядела няня, в прошлом у нее могут оказаться и непогашенные кредиты, случаи воровства, избиения детей, скрытый алкоголизм и еще более серьезные проблемы. Пушкина заметила, что обеспеченные люди давно используют полиграф для проверки своего домашнего персонала, однако "мама-одиночка этого точно сделать не сможет".По словам замглавы думского комитета, на сегодняшний день существуют документально закрепленные требования к деятельности нянь в РФ. Эти стандарты закреплены в приказе "Об утверждении профессионального стандарта "Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)", утвержденном в декабре 2018 года министерством труда и социальной защиты РФ. В нем прописаны трудовые обязанности и навыки нянь, дифференцированные в зависимости от возраста ребенка. Парламентарий напомнила, что необходимость принятия такого документа была вызвана рядом трагических случаев, один из которых - убийство четырёхлетней девочки няней из Узбекистана."На сегодняшний день в этой нужной и крайне ответственной сфере много людей без соответствующего образования, которые считают, что сами всё имеют и знают, как лучше сделать", - отметила Пушкина. Она добавила, что вопрос о качестве услуг нянь регулярно поднимается родительской общественностью на встречах.
https://ria.ru/20200921/moskva-1577552179.html
https://ria.ru/20170531/1495493041.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155213/51/1552135155_65:0:2480:1811_1920x0_80_0_0_5fd4509d31666c71c63f48113b734ffa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оксана пушкина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, общество
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости.
Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина
сообщила РИА Новости, что планирует обратиться в министерство труда и социальной защиты РФ
с предложением о введении обязательной сертификации нянь, в которую также предлагает включить тестирование на полиграфе.
"На мой взгляд, нужна обязательная, а не добровольная сертификация нянь, как специалистов. Планирую по этому поводу обратиться в Минтруд", - сообщила парламентарий. Она добавила, что это "хорошая мера, которая позволит принимать на рынок труда грамотных, квалифицированных работников".
Депутат также предложила включить в программу обязательной сертификации тестирование на полиграфе. "Как вариант, предлагаю включить в обязательную сертификацию - тест на полиграфе", - заметила Пушкина. Она пояснила, что как бы "идеально" не выглядела няня, в прошлом у нее могут оказаться и непогашенные кредиты, случаи воровства, избиения детей, скрытый алкоголизм и еще более серьезные проблемы. Пушкина заметила, что обеспеченные люди давно используют полиграф для проверки своего домашнего персонала, однако "мама-одиночка этого точно сделать не сможет".
По словам замглавы думского комитета, на сегодняшний день существуют документально закрепленные требования к деятельности нянь в РФ. Эти стандарты закреплены в приказе "Об утверждении профессионального стандарта "Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)", утвержденном в декабре 2018 года министерством труда и социальной защиты РФ. В нем прописаны трудовые обязанности и навыки нянь, дифференцированные в зависимости от возраста ребенка. Парламентарий напомнила, что необходимость принятия такого документа была вызвана рядом трагических случаев, один из которых - убийство четырёхлетней девочки няней из Узбекистана
.
"На сегодняшний день в этой нужной и крайне ответственной сфере много людей без соответствующего образования, которые считают, что сами всё имеют и знают, как лучше сделать", - отметила Пушкина. Она добавила, что вопрос о качестве услуг нянь регулярно поднимается родительской общественностью на встречах.