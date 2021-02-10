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Пушкина предложила ввести сертификацию нянь с проверкой на детекторе лжи
Пушкина предложила ввести сертификацию нянь с проверкой на детекторе лжи
Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила РИА Новости, что планирует обратиться в министерство труда и социальной... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T10:29
2021-02-10T10:29
россия
оксана пушкина
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила РИА Новости, что планирует обратиться в министерство труда и социальной защиты РФ с предложением о введении обязательной сертификации нянь, в которую также предлагает включить тестирование на полиграфе."На мой взгляд, нужна обязательная, а не добровольная сертификация нянь, как специалистов. Планирую по этому поводу обратиться в Минтруд", - сообщила парламентарий. Она добавила, что это "хорошая мера, которая позволит принимать на рынок труда грамотных, квалифицированных работников".Депутат также предложила включить в программу обязательной сертификации тестирование на полиграфе. "Как вариант, предлагаю включить в обязательную сертификацию - тест на полиграфе", - заметила Пушкина. Она пояснила, что как бы "идеально" не выглядела няня, в прошлом у нее могут оказаться и непогашенные кредиты, случаи воровства, избиения детей, скрытый алкоголизм и еще более серьезные проблемы. Пушкина заметила, что обеспеченные люди давно используют полиграф для проверки своего домашнего персонала, однако "мама-одиночка этого точно сделать не сможет".По словам замглавы думского комитета, на сегодняшний день существуют документально закрепленные требования к деятельности нянь в РФ. Эти стандарты закреплены в приказе "Об утверждении профессионального стандарта "Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)", утвержденном в декабре 2018 года министерством труда и социальной защиты РФ. В нем прописаны трудовые обязанности и навыки нянь, дифференцированные в зависимости от возраста ребенка. Парламентарий напомнила, что необходимость принятия такого документа была вызвана рядом трагических случаев, один из которых - убийство четырёхлетней девочки няней из Узбекистана."На сегодняшний день в этой нужной и крайне ответственной сфере много людей без соответствующего образования, которые считают, что сами всё имеют и знают, как лучше сделать", - отметила Пушкина. Она добавила, что вопрос о качестве услуг нянь регулярно поднимается родительской общественностью на встречах.
https://ria.ru/20200921/moskva-1577552179.html
https://ria.ru/20170531/1495493041.html
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россия, оксана пушкина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, общество

Пушкина предложила ввести сертификацию нянь с проверкой на детекторе лжи

10:29 10.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловОксана Пушкина
Оксана Пушкина - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила РИА Новости, что планирует обратиться в министерство труда и социальной защиты РФ с предложением о введении обязательной сертификации нянь, в которую также предлагает включить тестирование на полиграфе.
"На мой взгляд, нужна обязательная, а не добровольная сертификация нянь, как специалистов. Планирую по этому поводу обратиться в Минтруд", - сообщила парламентарий. Она добавила, что это "хорошая мера, которая позволит принимать на рынок труда грамотных, квалифицированных работников".
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Депутат также предложила включить в программу обязательной сертификации тестирование на полиграфе. "Как вариант, предлагаю включить в обязательную сертификацию - тест на полиграфе", - заметила Пушкина. Она пояснила, что как бы "идеально" не выглядела няня, в прошлом у нее могут оказаться и непогашенные кредиты, случаи воровства, избиения детей, скрытый алкоголизм и еще более серьезные проблемы. Пушкина заметила, что обеспеченные люди давно используют полиграф для проверки своего домашнего персонала, однако "мама-одиночка этого точно сделать не сможет".
По словам замглавы думского комитета, на сегодняшний день существуют документально закрепленные требования к деятельности нянь в РФ. Эти стандарты закреплены в приказе "Об утверждении профессионального стандарта "Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)", утвержденном в декабре 2018 года министерством труда и социальной защиты РФ. В нем прописаны трудовые обязанности и навыки нянь, дифференцированные в зависимости от возраста ребенка. Парламентарий напомнила, что необходимость принятия такого документа была вызвана рядом трагических случаев, один из которых - убийство четырёхлетней девочки няней из Узбекистана.
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"На сегодняшний день в этой нужной и крайне ответственной сфере много людей без соответствующего образования, которые считают, что сами всё имеют и знают, как лучше сделать", - отметила Пушкина. Она добавила, что вопрос о качестве услуг нянь регулярно поднимается родительской общественностью на встречах.
 
РоссияОксана ПушкинаМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Госдума РФОбщество
 
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