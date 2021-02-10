https://ria.ru/20210210/navalnaya-1596865700.html
Адвокат прокомментировала сообщения об отъезде Навальной в Германию
Адвокат прокомментировала сообщения об отъезде Навальной в Германию
Адвокат Юлии Навальной Вероника Полякова заявила РИА Новости, что не знает, улетела ли ее клиентка из России. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T17:06
2021-02-10T17:06
2021-02-10T17:07
юлия навальная
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596854379_0:0:3002:1690_1920x0_80_0_0_94e425704ab5271882b3ad4a7b090a5f.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Адвокат Юлии Навальной Вероника Полякова заявила РИА Новости, что не знает, улетела ли ее клиентка из России.На вопрос, считает ли она эти сведения не соответствующими действительности, Полякова ответила: "Я этого не говорила".
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596854379_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_18735a7b1e1ca0dee1a4bf324c026b08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия навальная, россия, общество