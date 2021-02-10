https://ria.ru/20210210/navalnaya-1596865700.html

Адвокат прокомментировала сообщения об отъезде Навальной в Германию

Адвокат прокомментировала сообщения об отъезде Навальной в Германию

Адвокат Юлии Навальной Вероника Полякова заявила РИА Новости, что не знает, улетела ли ее клиентка из России. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T17:06

2021-02-10T17:06

2021-02-10T17:07

юлия навальная

россия

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Адвокат Юлии Навальной Вероника Полякова заявила РИА Новости, что не знает, улетела ли ее клиентка из России.На вопрос, считает ли она эти сведения не соответствующими действительности, Полякова ответила: "Я этого не говорила".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

россия

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2021

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юлия навальная, россия, общество