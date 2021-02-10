https://ria.ru/20210210/nato-1596878006.html

В Госдуме заявили, что самолетам НАТО не позволят летать над Крымом

В Госдуме заявили, что самолетам НАТО не позволят летать над Крымом

Самолеты НАТО не смогут использовать воздушное пространство Крыма без разрешения российской стороны, вооруженные силы РФ являются гарантом полной... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T18:06

2021-02-10T18:06

2021-02-10T19:24

россия

владислав криклий

михаил шеремет

госдума рф

нато

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Самолеты НАТО не смогут использовать воздушное пространство Крыма без разрешения российской стороны, вооруженные силы РФ являются гарантом полной неприкосновенности границ и территории страны, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий в среду во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать воздушное пространство над Крымом для операций НАТО по транспортировке войск, оборудования и грузов.Депутат предупредил, чтобы киевские власти впредь быть аккуратными с подобными провокационными заявлениями в отношении другого государства."Подобные заявления вызывают удивление и трудно объяснимы для всего здравомыслящего, в том числе международного, сообщества. Пора уже киевским властям прекратить разевать рот на чужие территории. За столь вольные высказывания о российской территории нужно применять санкции. Западным странам же стоит осознать, что с Россией надо дружить, а не накалят градус, иначе все может плачевно закончиться", - сказал депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210210/stolknovenie-1596857705.html

https://ria.ru/20210209/ukraina-1596670582.html

россия

республика крым

украина

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россия, владислав криклий, михаил шеремет, госдума рф, нато, республика крым, украина, в мире