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Госдума приняла закон о наказании за склонение к наркопотреблению в Сети
Госдума приняла закон о наказании за склонение к наркопотреблению в Сети
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон о наказании до 10 лет тюрьмы за склонение в интернете к употреблению наркотиков. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T13:18
2021-02-10T13:18
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон о наказании до 10 лет тюрьмы за склонение в интернете к употреблению наркотиков.Авторами инициативы стали члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне. Изменения предлагаются в статью 230 Уголовного кодекса и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.Инициативой предлагается дополнить часть 2 статьи 230 УК РФ пунктом "д", устанавливающим уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет).Наказание за подобное нарушение составит до 10 лет лишения свободы.Также проектом предлагается, что если склонение к употреблению наркотиков повлечет по неосторожности смерть двух и более потерпевших, то будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет."С каждым годом растет число преступников, которые, пользуясь анонимностью интернета, пропагандируют потребление наркотиков, создают на них спрос, размещают сведения, где их можно приобрести. Основными потребителями этой информации становятся совсем молодые люди, часто – несовершеннолетние. Это адекватное наказание для тех, кто вовлекает молодых людей в наркопотребление и, по сути, убивает", - прокомментировал проект председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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россия, госдума рф, общество

Госдума приняла закон о наказании за склонение к наркопотреблению в Сети

13:18 10.02.2021
 
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон о наказании до 10 лет тюрьмы за склонение в интернете к употреблению наркотиков.
Авторами инициативы стали члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне. Изменения предлагаются в статью 230 Уголовного кодекса и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Инициативой предлагается дополнить часть 2 статьи 230 УК РФ пунктом "д", устанавливающим уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет).
Наказание за подобное нарушение составит до 10 лет лишения свободы.
Также проектом предлагается, что если склонение к употреблению наркотиков повлечет по неосторожности смерть двух и более потерпевших, то будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.
"С каждым годом растет число преступников, которые, пользуясь анонимностью интернета, пропагандируют потребление наркотиков, создают на них спрос, размещают сведения, где их можно приобрести. Основными потребителями этой информации становятся совсем молодые люди, часто – несовершеннолетние. Это адекватное наказание для тех, кто вовлекает молодых людей в наркопотребление и, по сути, убивает", - прокомментировал проект председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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