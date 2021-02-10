https://ria.ru/20210210/narkotiki-1596812015.html

Госдума приняла закон о наказании за склонение к наркопотреблению в Сети

Госдума приняла закон о наказании за склонение к наркопотреблению в Сети

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон о наказании до 10 лет тюрьмы за склонение в интернете к употреблению наркотиков. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T13:18

2021-02-10T13:18

2021-02-10T13:18

россия

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_ccf1e79521589433029b7c5294eda30b.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон о наказании до 10 лет тюрьмы за склонение в интернете к употреблению наркотиков.Авторами инициативы стали члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне. Изменения предлагаются в статью 230 Уголовного кодекса и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.Инициативой предлагается дополнить часть 2 статьи 230 УК РФ пунктом "д", устанавливающим уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет).Наказание за подобное нарушение составит до 10 лет лишения свободы.Также проектом предлагается, что если склонение к употреблению наркотиков повлечет по неосторожности смерть двух и более потерпевших, то будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет."С каждым годом растет число преступников, которые, пользуясь анонимностью интернета, пропагандируют потребление наркотиков, создают на них спрос, размещают сведения, где их можно приобрести. Основными потребителями этой информации становятся совсем молодые люди, часто – несовершеннолетние. Это адекватное наказание для тех, кто вовлекает молодых людей в наркопотребление и, по сути, убивает", - прокомментировал проект председатель Госдумы Вячеслав Володин.

https://ria.ru/20200213/1564674010.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, общество