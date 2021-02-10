https://ria.ru/20210210/napadenie-1596862442.html
Источник: в Москве мужчина напал на полицейского, приехавшего по вызову
Источник: в Москве мужчина напал на полицейского, приехавшего по вызову
Пьяный мужчина в Москве ударил по лицу полицейского, приехавшего усмирять семейный конфликт, возбуждено уголовное дело за нападение на представителя власти,... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:53
2021-02-10T16:53
2021-02-10T16:53
москва
происшествия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пьяный мужчина в Москве ударил по лицу полицейского, приехавшего усмирять семейный конфликт, возбуждено уголовное дело за нападение на представителя власти, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По данным собеседника агентства, 8 февраля лейтенант и сержант полиции прибыли на вызов из-за семейного скандала на улице Маршала Голованова в Москве. Они обнаружили в подъезде пьяного мужчину 1996 года рождения, который оказался уроженцем Дагестана. Он вел себя агрессивно, пытался попасть в квартиру, общался с полицейскими матом, а затем несколько раз ударил сержанта по лицу, отметил источник.По его словам, пострадавший полицейский с ушибом и гематомой обратился в медучреждение, после чего продолжил службу.
https://ria.ru/20210210/vodka-1596824916.html
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москва, происшествия