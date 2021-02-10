https://ria.ru/20210210/nalog-1596773581.html

Минфин рассмотрит целесообразность введения цифрового налога

Минфин рассмотрит целесообразность введения цифрового налога

Россия будет рассматривать целесообразность введения налога на прибыль крупных цифровых компаний после изучения мирового опыта, пока никаких решений нет,... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T10:01

2021-02-10T10:01

2021-02-10T10:01

россия

алексей сазанов

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия будет рассматривать целесообразность введения налога на прибыль крупных цифровых компаний после изучения мирового опыта, пока никаких решений нет, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов."Вы справедливо отметили, что крупные иностранные цифровые компании зарабатывают прибыль от оказания услуг в России, которая в принципе не облагается сейчас налогом в нашей стране, потому что зачастую у них нет здесь представительств. Поэтому мы будем стремиться изменить ситуацию и облагать эту прибыль налогом. Это глобальный тренд, сейчас идут дискуссии на площадке ОЭСР о создании наднационального налога, который распределялся бы потом между различными странами. Но пока в этом направлении нет ощутимого прогресса, поэтому отдельные страны, такие как Италия, Испания, Англия и Франция, самостоятельно вводят цифровой налог на своих территориях", - сказал он в интервью, опубликованном на сайте KPMG.

https://ria.ru/20201230/prognoz-1591518923.html

россия

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2021

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россия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика