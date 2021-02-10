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Минфин рассмотрит целесообразность введения цифрового налога
Минфин рассмотрит целесообразность введения цифрового налога
Россия будет рассматривать целесообразность введения налога на прибыль крупных цифровых компаний после изучения мирового опыта, пока никаких решений нет,... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T10:01
2021-02-10T10:01
россия
алексей сазанов
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия будет рассматривать целесообразность введения налога на прибыль крупных цифровых компаний после изучения мирового опыта, пока никаких решений нет, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов."Вы справедливо отметили, что крупные иностранные цифровые компании зарабатывают прибыль от оказания услуг в России, которая в принципе не облагается сейчас налогом в нашей стране, потому что зачастую у них нет здесь представительств. Поэтому мы будем стремиться изменить ситуацию и облагать эту прибыль налогом. Это глобальный тренд, сейчас идут дискуссии на площадке ОЭСР о создании наднационального налога, который распределялся бы потом между различными странами. Но пока в этом направлении нет ощутимого прогресса, поэтому отдельные страны, такие как Италия, Испания, Англия и Франция, самостоятельно вводят цифровой налог на своих территориях", - сказал он в интервью, опубликованном на сайте KPMG.
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россия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Минфин рассмотрит целесообразность введения цифрового налога

10:01 10.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия будет рассматривать целесообразность введения налога на прибыль крупных цифровых компаний после изучения мирового опыта, пока никаких решений нет, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Вы справедливо отметили, что крупные иностранные цифровые компании зарабатывают прибыль от оказания услуг в России, которая в принципе не облагается сейчас налогом в нашей стране, потому что зачастую у них нет здесь представительств. Поэтому мы будем стремиться изменить ситуацию и облагать эту прибыль налогом. Это глобальный тренд, сейчас идут дискуссии на площадке ОЭСР о создании наднационального налога, который распределялся бы потом между различными странами. Но пока в этом направлении нет ощутимого прогресса, поэтому отдельные страны, такие как Италия, Испания, Англия и Франция, самостоятельно вводят цифровой налог на своих территориях", - сказал он в интервью, опубликованном на сайте KPMG.
"Мы будем изучать мировой опыт. Например, в Англии первый полноценный год применения цифрового налога закончится 31 марта этого года. Посмотрим на его результаты и будем думать о целесообразности его введения в России. Пока окончательного решения на этот счет нет", - добавил замминистра.
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