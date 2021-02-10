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Байден потребовал от военных в Мьянме немедленно сложить полномочия
Байден потребовал от военных в Мьянме немедленно сложить полномочия
Президент США Джо Байден потребовал от военных в Мьянме немедленного освобождения задержанных политиков и активистов и сложения полномочий. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T22:01
2021-02-10T22:01
национальная лига за демократию (нлд)
аун сан су чжи
джо байден
мьянма
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден потребовал от военных в Мьянме немедленного освобождения задержанных политиков и активистов и сложения полномочий.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства, многие депутаты парламента от правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.Днем 1 февраля военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране сроком на один год.Большинство арестованных депутатов от НЛД и функционеров партии были освобождены 3-5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, государственный советник Аун Сан Су Чжи остаются под домашним арестом.В Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству, созвать первую сессию парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года, и немедленно освободить арестованных лидеров.
https://ria.ru/20210210/myanma-1596906755.html
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национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, джо байден, мьянма, сша, в мире

Байден потребовал от военных в Мьянме немедленно сложить полномочия

22:01 10.02.2021
 
© REUTERS / StringerВоенные на контрольно-пропускном пункте на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма
Военные на контрольно-пропускном пункте на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© REUTERS / Stringer
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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден потребовал от военных в Мьянме немедленного освобождения задержанных политиков и активистов и сложения полномочий.

"Сегодня я призываю военных Бирмы немедленно отпустить демократических политических лидеров и активистов… военные должны вернуть захваченную ими власть и продемонстрировать уважение к воле народа Бирмы, продемонстрированной в ходе выборов 8 ноября", - сказал Байден в Белом доме.

Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства, многие депутаты парламента от правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.
Днем 1 февраля военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране сроком на один год.
Контрольно-пропускной пункт на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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Большинство арестованных депутатов от НЛД и функционеров партии были освобождены 3-5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, государственный советник Аун Сан Су Чжи остаются под домашним арестом.
В Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству, созвать первую сессию парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года, и немедленно освободить арестованных лидеров.
Военные на контрольно-пропускном пункте на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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Национальная лига за демократию (НЛД)Аун Сан Су ЧжиДжо БайденМьянмаСШАВ мире
 
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