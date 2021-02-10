https://ria.ru/20210210/myanma-1596909257.html

Байден потребовал от военных в Мьянме немедленно сложить полномочия

Байден потребовал от военных в Мьянме немедленно сложить полномочия

Президент США Джо Байден потребовал от военных в Мьянме немедленного освобождения задержанных политиков и активистов и сложения полномочий. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T22:01

2021-02-10T22:01

2021-02-10T22:01

национальная лига за демократию (нлд)

аун сан су чжи

джо байден

мьянма

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден потребовал от военных в Мьянме немедленного освобождения задержанных политиков и активистов и сложения полномочий.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства, многие депутаты парламента от правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.Днем 1 февраля военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране сроком на один год.Большинство арестованных депутатов от НЛД и функционеров партии были освобождены 3-5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, государственный советник Аун Сан Су Чжи остаются под домашним арестом.В Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству, созвать первую сессию парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года, и немедленно освободить арестованных лидеров.

https://ria.ru/20210210/myanma-1596906755.html

https://ria.ru/20210202/myanma-1595556725.html

мьянма

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, джо байден, мьянма, сша, в мире