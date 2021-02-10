Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210210/myanma-1596906755.html
Байден подписал указ о санкциях в отношении Мьянмы
Байден подписал указ о санкциях в отношении Мьянмы
Президент США Джо Байден сообщил, что подписал указ, предусматривающий введение санкций в отношении военных руководителей Мьянмы, причастных к госперевороту. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T21:28
2021-02-10T21:43
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
джо байден
сша
мьянма
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595475613_0:174:3022:1874_1920x0_80_0_0_6667494e94baa9d9371362c221ab939c.jpg
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что подписал указ, предусматривающий введение санкций в отношении военных руководителей Мьянмы, причастных к госперевороту.Байден сообщил, что США также планируют ужесточить контроль в отношении экспорта, заморозить активы США, которые помогают правительству Мьянмы, но продолжат оказывать гуманитарную помощь.Ранее СМИ со ссылок на источники сообщали, что Байден подпишет указ о "Международных чрезвычайных экономических полномочиях" (IEEPA), который дает администрации возможность для введения широкого спектра санкций в отношении другой страны.
https://ria.ru/20210202/myanma-1595556725.html
сша
мьянма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595475613_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_45d55d904a1c5970625ada435aa13f0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, джо байден, сша, мьянма, в мире

Байден подписал указ о санкциях в отношении Мьянмы

21:28 10.02.2021 (обновлено: 21:43 10.02.2021)
 
© REUTERS / StringerКонтрольно-пропускной пункт на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма
Контрольно-пропускной пункт на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что подписал указ, предусматривающий введение санкций в отношении военных руководителей Мьянмы, причастных к госперевороту.

"Сегодня я подписал новый исполнительный указ, который позволяет нам немедленно ввести санкции в отношении военных Бирмы, которые руководили переворотом, они коснется их бизнес-интересов и ближайших родственников", - сказал Байден в Белом доме. Он сообщил, что "первый раунд" лиц, которых коснутся санкции, будет определен на этой неделе.

Военные на контрольно-пропускном пункте на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 08:00
Почему Россия не осуждает взявших власть генералов
Байден сообщил, что США также планируют ужесточить контроль в отношении экспорта, заморозить активы США, которые помогают правительству Мьянмы, но продолжат оказывать гуманитарную помощь.

"Мы будем готовы вводить дополнительные меры", - предупредил президент США.

Ранее СМИ со ссылок на источники сообщали, что Байден подпишет указ о "Международных чрезвычайных экономических полномочиях" (IEEPA), который дает администрации возможность для введения широкого спектра санкций в отношении другой страны.
 
Ситуация в Мьянме после задержания руководителей страныДжо БайденСШАМьянмаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Россиян предупредили об ипотечных мошенниках
06:05WSJ: ВОЗ сделала новое предположение о дате возникновения COVID-19
05:52Социолог заявил о невозможности республиканцев противостоять Трампу
05:20Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином
05:09Названы вакансии на удаленке с самыми высокими зарплатами
05:04Депутат Рады предрек украинцам судьбу "кроликов" без российской вакцины
04:51Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
04:31Россиянам посоветовали десерты и напитки на День всех влюбленных
04:23Назван простой способ избавиться от запотевших стекол в машине
04:18Документальный фильм раскрыл реакцию Трампа на пропущенный звонок Путина
04:11Биолог назвал продукт, который поможет организму после COVID-19
04:06В Литве началась процедура приостановки вещания "РТР Планета"
04:03Малышева назвала условие, при котором от COVID-19 умирает каждый третий
03:59Глава минфина США предупредила о "растущей проблеме" криптовалют
03:57Умер владелец мужского журнала Hustler Ларри Флинт
03:39Эксперт объяснила, как продлить срок службы тканевой маски
03:33Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян испытывают взаимную любовь
03:15Жителей Урала и Сибири предупредили о сильном похолодании
03:11На МКС может появиться "ферма" для выращивания мух в невесомости
03:01В Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok
Лента новостейМолния