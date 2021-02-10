Байден подписал указ о санкциях в отношении Мьянмы
21:28 10.02.2021 (обновлено: 21:43 10.02.2021)
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что подписал указ, предусматривающий введение санкций в отношении военных руководителей Мьянмы, причастных к госперевороту.
"Сегодня я подписал новый исполнительный указ, который позволяет нам немедленно ввести санкции в отношении военных Бирмы, которые руководили переворотом, они коснется их бизнес-интересов и ближайших родственников", - сказал Байден в Белом доме. Он сообщил, что "первый раунд" лиц, которых коснутся санкции, будет определен на этой неделе.
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Байден сообщил, что США также планируют ужесточить контроль в отношении экспорта, заморозить активы США, которые помогают правительству Мьянмы, но продолжат оказывать гуманитарную помощь.
"Мы будем готовы вводить дополнительные меры", - предупредил президент США.
Ранее СМИ со ссылок на источники сообщали, что Байден подпишет указ о "Международных чрезвычайных экономических полномочиях" (IEEPA), который дает администрации возможность для введения широкого спектра санкций в отношении другой страны.