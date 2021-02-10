https://ria.ru/20210210/myanma-1596906755.html

Байден подписал указ о санкциях в отношении Мьянмы

Байден подписал указ о санкциях в отношении Мьянмы

Президент США Джо Байден сообщил, что подписал указ, предусматривающий введение санкций в отношении военных руководителей Мьянмы, причастных к госперевороту. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T21:28

2021-02-10T21:28

2021-02-10T21:43

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

джо байден

сша

мьянма

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что подписал указ, предусматривающий введение санкций в отношении военных руководителей Мьянмы, причастных к госперевороту.Байден сообщил, что США также планируют ужесточить контроль в отношении экспорта, заморозить активы США, которые помогают правительству Мьянмы, но продолжат оказывать гуманитарную помощь.Ранее СМИ со ссылок на источники сообщали, что Байден подпишет указ о "Международных чрезвычайных экономических полномочиях" (IEEPA), который дает администрации возможность для введения широкого спектра санкций в отношении другой страны.

https://ria.ru/20210202/myanma-1595556725.html

сша

мьянма

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, джо байден, сша, мьянма, в мире