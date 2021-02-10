https://ria.ru/20210210/musor-1596822895.html

Бирюков рассказал о программе раздельного сбора мусора в Москве

Бирюков рассказал о программе раздельного сбора мусора в Москве

Программа раздельного сбора мусора в Москве - это пример сотрудничества власти и самих москвичей, заявил журналистам заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T14:15

2021-02-10T14:15

2021-02-10T14:15

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бытовой мусор

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Программа раздельного сбора мусора в Москве - это пример сотрудничества власти и самих москвичей, заявил журналистам заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Бирюков отметил, что существующая программа раздельного сбора мусора была подготовлена в тесном содействии с горожанами, которые участвовали в опросах. По его словам, именно москвичи подсказали, что должно быть два бака - один для вторсырья, а другой для смешанных отходов.Заммэра также поблагодарил москвичей за участие в программе.Программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. Для ее реализации во дворах и около объектов социальной сферы были оборудованы более 22 тысяч контейнерных площадок, где установлено более 60 тысяч брендированных контейнеров. На них нанесены поясняющие пиктограммы, сбор и вывоз отходов осуществляется разными мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией.

https://realty.ria.ru/20210210/moskva-1596805647.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бытовой мусор, петр бирюков, москва, общество