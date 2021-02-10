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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210210/musor-1596822895.html
Бирюков рассказал о программе раздельного сбора мусора в Москве
Бирюков рассказал о программе раздельного сбора мусора в Москве
Программа раздельного сбора мусора в Москве - это пример сотрудничества власти и самих москвичей, заявил журналистам заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:15
2021-02-10T14:15
москва сегодня: мегаполис для жизни
бытовой мусор
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Программа раздельного сбора мусора в Москве - это пример сотрудничества власти и самих москвичей, заявил журналистам заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Бирюков отметил, что существующая программа раздельного сбора мусора была подготовлена в тесном содействии с горожанами, которые участвовали в опросах. По его словам, именно москвичи подсказали, что должно быть два бака - один для вторсырья, а другой для смешанных отходов.Заммэра также поблагодарил москвичей за участие в программе.Программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. Для ее реализации во дворах и около объектов социальной сферы были оборудованы более 22 тысяч контейнерных площадок, где установлено более 60 тысяч брендированных контейнеров. На них нанесены поясняющие пиктограммы, сбор и вывоз отходов осуществляется разными мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией.
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бытовой мусор, петр бирюков, москва, общество

Бирюков рассказал о программе раздельного сбора мусора в Москве

14:15 10.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздельный сбор мусора в Москве
Раздельный сбор мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Программа раздельного сбора мусора в Москве - это пример сотрудничества власти и самих москвичей, заявил журналистам заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Раздельный сбор мусора - это весьма важная тема, это не просто тема, которая заслуживает особого внимания со стороны городских властей, правительства Москвы, но это и тема взаимного сотрудничества между правительством города и самими жителями", - сказал он в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Бирюков отметил, что существующая программа раздельного сбора мусора была подготовлена в тесном содействии с горожанами, которые участвовали в опросах. По его словам, именно москвичи подсказали, что должно быть два бака - один для вторсырья, а другой для смешанных отходов.
Заммэра также поблагодарил москвичей за участие в программе.
Программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. Для ее реализации во дворах и около объектов социальной сферы были оборудованы более 22 тысяч контейнерных площадок, где установлено более 60 тысяч брендированных контейнеров. На них нанесены поясняющие пиктограммы, сбор и вывоз отходов осуществляется разными мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией.
Раздельный сбор мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
12:48Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве не планируют вводить штрафы за отказ от раздельного сбора мусора
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниБытовой мусорПетр БирюковМоскваОбщество
 
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