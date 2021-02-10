https://ria.ru/20210210/moskvich-1596810432.html

Москвича избили за просьбу закурить у бара

Москвича избили за просьбу закурить у бара

Москвича жестко избили в ходе конфликта у бара, начавшегося из-за просьбы закурить, сообщает в среду столичная полиция. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T13:09

2021-02-10T13:09

2021-02-10T13:09

происшествия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москвича жестко избили в ходе конфликта у бара, начавшегося из-за просьбы закурить, сообщает в среду столичная полиция.Накануне по этому факту возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", а само ЧП произошло еще в ночь на 30 января.Москвич 22 лет рассказал, что во время отдыха с друзьями в одном из баров по улице Новослободской вышел на улицу и "попросил закурить у рядом стоящей компании, вследствие чего один человек из данной компании нанес последнему телесные повреждения".Согласно справке из больницы, молодой человек получил перелом правой скуловой кости со смещением отломков, гематому век и щек.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, драка произошла у бара Killfish. На данный момент о задержанных не сообщается.

https://ria.ru/20210203/pyanstvo-1595896529.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия